دور الألعاب المتوسطية: أبطال سوريا بـ7 ميداليات

سوريا تختتم مشاركتها في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بنسختها الـ19، التي أقيمت في الجزائر، في مدينة وهران، وتحصد 7 ميداليات، 4 منها ذهبية.

اختتمت سوريا مشاركتها في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بنسختها الـ19، التي أقيمت في الجزائر، في مدينة وهران.

وأنهت سوريا مشاركتها في “وهران 2022″بحصيلة بلغت 7 ميداليات موزعة كالآتي: 4 ذهبية و3 فضية.

وحقق البطل الأولمبي معن أسعد نجاحاً متوقعاً في منافسات رفع الأثقال بقسميها: النتر والخطف، وأحرز أسعد ذهبية النتر ضمن منافسات وزن فوق 102 كغ محققاً رقماً قدره 247 كغ، فيما كسب فضية مسابقة الخطف بعد أن تمكن من رفع 197 كغ.

وسبق لمعن أن حقق برونزية أولمبياد “طوكيو 2020″، في العام الماضي.

وكان لفرسان سوريا كلمتهم العليا في هذه الدورة، وتمكنوا من حصد ذهبية قفز الحواجز للفرق، بمشاركة لاعبي المنتخب شادي غريب وأحمد حمشو وليث علي وعمرو حمشو. وأيضاً، في مسابقة الفردي، حقق عمرو حمشو ذهبية قفز الحواجز، فيما نال مواطنه شادي غريب فضية في المركز الثاني.

كما حقق الملاكم أحمد غصون ذهبية وزن 75 كغ، ونال اللاعب الأولمبي مجد الدين غزال فضية الدورة في مسابقة الوثب العالي، إذ وصل إلى ارتفاع 222 سم.

وبهذه الغلة من الميداليات، استقر ترتيب سوريا في المركز الـ14، وهي المحصلة نفسها من الميداليات في المشاركة السابقة في دورة إسبانيا 2018، إذ حل في المركز الـ16.

وتعد مشاركة سوريا في النسخة العاشرة من الألعاب المتوسطية هي الأفضل، وذلك عندما استضافت اللاذقية الألعاب، إذ حققت سوريا 27 ميدالية.

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