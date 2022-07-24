ديالى تعاني من شائعات بيع لحوم الحمير

ديالى/ علي اللامي

كشف عضو نقابة الأطباء البيطريين محمد الشمري، اليوم السبت، عن حقيقة بيع لحوم الحمير في أسواق ديالى.

وقال الشمري في حديث إلى (المدى)، إن “بيع لحوم الحمير في أسواق ديالى من الشائعات التي تنشر بين الحين والآخر على مواقع التواصل الاجتماعي مدعومة بصور لكنها ليست في المحافظة”، مبيناً أن “هناك محاولات لإيهام المواطنين بحقيقة تلك الشائعات”.

وأضاف الشمري، أن “المحافظة لم تسجل رسمياً أي دليل على ذبح الحمير وبيع لحومها”، مشيراً إلى أن “أعداد الحمير في ديالى انخفضت بعد 2003 بنسبة تصل إلى 80% خاصة مع انحسار استخدامها في الأرياف مع بروز الدراجات النارية المعروفة بالستوتة وتحسن أوضاع الأهالي”.

وأشار الشمري، إلى أن “المراقبة على محال بيع اللحوم (القصابة)، مستمر من قبل فرق مختصة لدائرة صحة ديالى والجهات الساندة لها”.

أما باسم حسن ناشط، قال إن “شائعات بيع لحوم الحمير في ديالى انتشرت 6 مرات خلال 2022 دون أي رداع قانوني خاصة وأنه يمثل تضليلاً للرأي العام”.

وأضاف حسن، “يتطلب من الجهات ذات العلاقة نشر بيانات رسمية تنفي هكذا شائعات لأنها توجه الاتهامات إلى مطاعم، وبالتالي تؤدي إلى قطع مصادر رزق عائلات عديدة”.

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