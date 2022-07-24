ديوان كربلاء الثقافي يستضيف اجتماع تنسيقية طريق الحرير فرع كربلاء المقدسة

استضاف ديوان كربلاء الثقافي اجتماع تنسيقية طريق الحرير فرع كربلاء المقدسة وذلك عصر اليوم الجمعة المصادف ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٢ بحضور فاعل ومتميز من الناشطين والداعمين لهذه المبادرة وعلى رأسهم المهندس منتظر عبد علي.

وتناول الاجتماع الاستمرار في إثارة الموضوع اعلاميا وحشد التأييد له على المستويات الشعبية والرسمية ، والتأكيد على اهميته الحيوية للعراق حاضرا ومستقبلا وما يدر من فوائد اقتصادية تخفف عن كاهل المواطن البسيط الذي يعاني الويلات بسبب عدم استثمار طاقات العراق وإمكانياته البشرية والاقتصادية وثرواته المتعددة وموقعه الجغرافي بالشكل الصحيح.

المكتب الاعلامي

٢٣ / ٧ / ٢٠٢٢