صاروخ رافينيا يحسم الكلاسيكو الودي لبرشلونة

حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (1-0) على غريمه التقليدي ريال مدريد، فجر اليوم الأحد، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، على ملعب “كشمان فيلد” بولاية لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل البرازيلي رافينيا، هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 27.

تهديد مبكر

بدأت المباراة بتهديد من برشلونة، حيث مرر ألبا كرة في العمق لليفاندوفسكي الذي واجه تصديا جيدا من كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في الدقيقة 5.

وجاء أول تهديد حقيقي من ريال مدريد في الدقيقة 18، بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء من قدم فيدي فالفيردي لاعب الميرنجي، لكن كرته ارتطمت بالعارضة الأفقية لمرمى تير شتيجن حارس برشلونة.

واستغل بيدري لاعب برشلونة، خطأ في التمرير من كامافينجا لاعب خط وسط ريال مدريد، وأرسل الكرة لزميله أنسو فاتي الذي انفرد بالحارس تيبو كورتوا لكنه سدد بجانب القائم، في الدقيقة 20.

وأرسل روديجر مدافع ريال مدريد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى تير شتيجن في الدقيقة 26.

صاروخ رافينيا

ونجح رافينيا الوافد الجديد لبرشلونة، في تسجيل الهدف الافتتاحي في اللقاء، بالدقيقة 27، إذ تلقى تمريرة بالخطأ من ميليتاو مدافع ريال مدريد على حدود منطقة الجزاء، وسدد بقوة أقصى يسار الحارس تيبو كورتوا.

واستمرت المحاولات من كلا الفريقين، لكن دون أي خطورة حقيقية، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، قام لوكا مودريتش بتسديد كرة من الطرف الأيمن، وصلت بين يدي الألماني تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في الدقيقة 49.

واحتسب حكم المباراة خطأ لصالح ريال مدريد على حدود منطقة الجزاء، انبرى لتنفيذ الركلة الحرة المباشرة توني كروس الذي صوب أعلى مرمى الفريق الكتالوني في الدقيقة 53.

هجمات متبادلة

وأهدر ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد، فرصة تسجيل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 59، حيث تبادل الكرة مع زميله لوكاس فاسكيز، قبل أن يسدد كرة أرضية قوية داخل المنطقة مرت بجانب القائم الأيمن لتير شتيجن.

وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، في التصدي لتسديدة أرضية قوية من فرانك كيسي لاعب خط وسط برشلونة، داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72.

وواصل كورتوا حارس مرمى الميرنجي تألقه بالتصدي لتصويبة قوية من عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة في الدقيقة 85 ثم أخرى في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بفوز البلوجرانا بهدف دون رد.

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