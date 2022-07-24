قائد الدفاع الجوي يعلن وصول رادارين للكشف العالي إلى العراق

كشف قائد الدفاع الجوي الفريق الركن معن السعدي، الأحد، عن وصول رادارين اثنين للكشف العالي إلى العراق، فيما أشار إلى أن مركز العمليات لقيادة الدفاع الجوي الجديد سيكون انتقالة نوعية باتجاه مراقبة الأجواء العراقية.

وقال السعدي في كلمة له خلال حفل وضع حجر الأساس لمركز العمليات الرئيسي بقيادة الدفاع الجوي، انه “تم اليوم وضع حجر الأساس لبناء مركز العمليات لقيادة الدفاع الجوي الذي سيكون انتقالة نوعية باتجاه مراقبة الأجواء العراقية”، مبيناً، أن “منظومة رادارات الكشف العالي وصلت الى العراق وسيتم نشرها في محافظتي الديوانية والأنبار”.

وأضاف، أن “اثنين من هذه المنظومات ستصلان قريباً، ستوضعان في نينوى والبصرة”، مشيراً الى أن “منظومة أميركية ستصل كذلك وسيتم نشرها في محافظة كركوك”.

وتابع السعدي: “إننا نطمح بالحصول على رادات الكشف الواطئ”. انتهى/25

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