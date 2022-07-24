كييف بعد ضربة أوديسا: بوتين “بصق” في وجه إردوغان

اتهمت أوكرانيا، السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “بصق في وجه” الأمم المتحدة وتركيا عبر هجومه على ميناء أوديسا، مؤكدة أن موسكو “ستتحمّل مسؤولية” فشل الاتفاق على تصدير الحبوب، الذي جرى توقيعه في اليوم السابق في إسطنبول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أوليغ نيكولينكو، إنّ الرئيس الروسي “بصق في وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس التركي رجب (طيب) إردوغان، اللذين قاما بجهود للتوصل إلى اتفاق”، عبر إطلاق صواريخ على ميناء أوديسا.

وكانت أوكرانيا أعلنت، السبت، أنّ صواريخ روسية أصابت أوديسا، الميناء الرئيسي على البحر الأسود، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقاً لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت بسبب الحرب.

وقال ممثل منطقة أوديسا سيرغي براتشوك في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “العدو هاجم ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز من طراز كاليبر”.

وأضاف “أسقطت الدفاعات الجوية صاروخين وأصاب صاروخان البنية التحتية للميناء”.

ووقعت أوكرانيا وروسيا، الجمعة، في إسطنبول اتفاقا مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود، في مواجهة مخاطر المجاعة التي تهدد عددا كبيرا من دول العالم.

ووقع طرفا النزاع بالأحرف الأولى نصين متطابقين، لكن منفصلين، بناء على طلب الأوكرانيين الذين رفضوا التوقيع على أي مستند مع الروس.

وصرح زيلنسكي أن الاتفاق سيسمح بتصدير 20 مليون طن تقريبا من حصاد السنة الماضية وكذلك حصاد العام الحالي.

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الجمعة، أن كييف تثق بالأمم المتحدة وليس بروسيا لتنفيذ الاتفاق.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي “لدينا ثقة بالأمم المتحدة كقوة محركة لهذا الاتفاق، وكمؤسسة وبالأمين العام لتطبيق هذا الاتفاق وكي لا تنتهكه روسيا كما سبق أن فعلت في اتفاقات أخرى عدة”.