لكل هذا.. لم يعتزل زلاتان

لهذه الأسباب، بقي النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الملاعب، ولم يعتزل، وسيلعب، الموسم المقبل، في صفوف ميلان أيضاً.

لهذه الأسباب، بقي النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الملاعب، ولم يعتزل، وسيلعب، الموسم المقبل، في صفوف ميلان أيضاً.

قبل أيام قليلة، أعلن ميلان الإيطالي أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيبقى في صفوفه عاماً إضافياً حتى حزيران/ يونيو 2023. هكذا، سيأتي عام جديد ولم يعتزل زلاتان اللعب بعد، على الرغم من أنه سيبلغ 41 عاماً. لم يعتزل زلاتان على الرغم من إصابته القوية، التي أبعدته فترات طويلة عن الملاعب، في الموسم الماضي، قبل أن يُجري جراحة في أيار/ مايو الماضي، ولن يتمكن من اللعب مجدداً حتى كانون الثاني/ يناير المقبل. لم يعتزل زلاتان على الرغم من أن منتخب السويد لم يتمكن من التأهل إلى مونديال 2022، الذي كان يتطلع إلى المشاركة فيه.

تفاجأ كثيرون ببقاء زلاتان في الملاعب، على الرغم من كل ما تقدم، ولكن، ثمة أسباب تجعل استمراره لا يبدو مفاجئاً وإن كان مدهشاً.

ولعل من أبرز تلك الأسباب صفات زلاتان، فهو لاعب يمتلك بنية جسدية هائلة، ولياقة بدنية عالية مستمدة، بدرجة كبيرة، من إتقانه لعبة الكونغ فو، وهذا ما يتحدث عنه السويدي دائماً، وما يجعله يتغلب على الإصابات حتى في سنه، كما يسمح له بمقارعة المدافعين في كرة مثل الكرة الإيطالية التي تشتهر بأسلوب اللعب الدفاعي.

ثاني الأسباب هو شغف زلاتان في اللعب، والذي لا يزال مضيئاً، وهذا في جزء منه مستمد من شخصيته القيادية في الملعب. هذا الشغف يمكن ملاحظته، على سبيل المثال، في موقف حصل قبل عامَين عندما وقف في وجه النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الملعب، في لقطة شغلت العالم.

ثالث الأسباب أن زلاتان لا يزال يمتلك الكاريزما التي تميز بها طوال مسيرته، وتتمثل بحضوره اللافت في الملعب، وتصاريحه الصحافية اللافتة التي دائماً ما تتصدر العناوين وتشغل الجميع.

رابع الأسباب هو إمكانات زلاتان الفنية التي لا يزال يمتلكها لتسجيل الأهداف، وحافزيته للفوز بالمباريات والتتويج بالألقاب، وها هي صحيفة “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية تقول قبل يومَين، بعد تمديد زلاتان لعقده، بأنه “لا يزال يرغب في التتويج بالألقاب”، مذكرة بأنه عندما عاد إلى ميلان كان هو الوحيد الشديد الثقة بتتويج ميلان بالألقاب مجدداً، على الرغم من أن الفريق كان يعاني قبل عامَين قائلاً: “لا يمكن أن يبقى ميلان خامساً أو سادساً في البطولة بل الأول”. وبالفعل، ها هو ميلان يتوج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

خامس الأسباب هو الشعبية الكبيرة لزلاتان لدى جماهير ميلان وقرار عودته إلى الفريق. وفي المقابل، محبة زلاتان لميلان، وهذا يتضح من خلال موافقته على الحصول على أدنى راتب في مسيرته هذا الموسم، وهو 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت بحسب المباريات التي سيلعبها والأهداف التي سيسجلها، وذلك ليبقى في صفوف ميلان في الموسم المقبل.

سادس الأسباب، هو وجود ميلان في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، كما في الموسم الماضي، الذي لم يوفق فيه في دور المجموعات، وذلك بعد ابتعاد طال لأعوام عن البطولة الأهم للفرق في العالم.

لكل هذا، بقي زلاتان في الملاعب حتى الآن. لكل هذا، لم يحن بعد موعد اعتزاله.

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