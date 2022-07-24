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متظاهرون يغلقون مبنى محافظة بابل

اغلق متظاهرون من ذوي شهداء الحشد الشعبي والقوات الأمنية والجرحى اليوم الأحد مبنى محافظة بابل احتجاجا على عدم توزيع قطع الاراضي السكنية المخصصة لهم.

وقال مراسل /نينا/” أن العشرات من ذوي شهداء الحشد الشعبي والقوات الأمنية والجرحى تظاهروا أمام مبنى المحافظة وقاموا بغلقه احتجاجا على تأجيل المحافظ على وعد علاوي محظر توزيع قطع الاراضي السكنية المخصصة لهم.

واضاف أن المتظاهرين طالبوا أيضا بإقالة المحافظ مؤكدين عدم إنهاء الاعتصام مالم يتم توزيع قطع الاراضي عليهم”./انتهى

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