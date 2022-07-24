 مسرور بارزاني في بغداد

استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس السبت، في القصر الحكومي في العاصمة بغداد، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني والوفد المرافق له.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن اللقاء أكد على ضرورة تعزيز آليات التعاون، والتنسيق المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم؛ لتحسين مناخ العمل، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الإيرادات.

وتم الاتفاق ضمن هذا الإطار على تعميق الحوارات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم؛ لمعالجة القضايا العالقة، واستمرار العمل للوصول إلى حلول مشتركة، وتحقيق حالة التكامل في إدارة الملف النفطي، بما يحقق المصلحة العليا للشعب العراقي.

كما استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في بغداد، رئيسَ حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفدَ المرافق له، وجرت خلال اللقاء، مناقشة الوضع السياسي والتحديات التي تواجه البلاد، كما عرض بارزاني ملخصاً للمباحثات التي جرت بين الوفدين الحكومي الاتحادي والإقليم، فضلاً عن بحث ملف تشريع قانون النفط والغاز.

وأشار الحلبوسي إلى أن مجلس النواب داعمٌ لحل المشكلات العالقة بين المركز والإقليم، ومن بينها المتعلقة بمسألة النفط والغاز، من خلال تشريع قانون يصبُّ في مصلحة البلد والمواطنين وفق مبدأ العدالة بين العراقيين كافة.