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هجوم دهوك: العراق ينسحب من دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة في تركيا

متظاهرون يحرقون العلم التركي أمام مركز للتأشيرات التركية في كربلاء عقب القصف الصاروخي

أثار القصف غضبا واسعا في العراق

قررت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عدم المشاركة في ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها تركيا المجاورة، احتجاجا على القصف المزعوم الذي شنته الأخيرة على إقليم كردستان.

ففي يوم الأربعاء، قال مسؤولون إن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 23 آخرون في قصف تركي على مواقع سياحية في زاخو بمحافظة دهوك بإقليم كردستان.

ونفت تركيا ضلوعها في الهجوم الدامي، وألقت باللوم فيه على حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة على أنه جماعة إرهابية. ونفى حزب العمال الكردستاني بدوره هذه المزاعم.

البرلمان العراقي يجتمع لبحث “القصف التركي” الدامي في دهوك

وقالت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، الأحد، في بيان: “قرر المكتب التنفيذي… في اجتماعه الطارئ صباح اليوم الانسحاب من دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة والتي من المقرر انطلاقها بمدينة قونيا التركية في التاسع من شهر (أغسطس) آب المقبل”.

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