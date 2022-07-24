157 ..شكاوى كهرباء الكرخ..إختفوا لـ 14 ساعة نهار وليل السبت؟؟!!!!!!!

أحمد الجبوري

أمر غريب يحدث لأول مرة لخط كهرباء صيانة الكرخ ( 157 )، وهو الخط الوحيد لاتصال المواطن بالصيانة ولأربعة عشر ساعة متواصلة من يوم السبت 23 تموز حتى ليله من 10 صباحا الى ما بعد الثانية ليلا وبرصيدي آسيا واثير ، دون ان يجد المواطن ردا عليه من العاملين على هذا الخط..؟؟

أمر غريب ومحير فعلا نرفعه الى السيد وزير الكهرباء عن جدوى بقاء خط 157 عاطلا لاربعة عشر ساعة بلا جواب سوى الخط مشغول او مغلق وينتهي رصيدين من آسيا واثير دون تحقيق اية نتيجة لمايقرب من 50 عملية اتصال بلا جدوى؟؟

أردنا فقط الإبلاغ عن عطل فيز بمحولة زقاق 7 محلة 836 ليومين او ثلاثة ، ونتصل من 10 صباحا حتى ما بعد الثانية ليلا لأكثر من 50 مرة دون أن يرد أحد علينا من جماعة 157..هل كان هذا اليوم بلا موظف يرد على مكالمات آلاف البشر. أم ماذا..؟؟

كنا قبل ايام واشهر ننتظر ساعة او ساعتين او ربما اربعا للرد ولكن ان يتجاوز السكوت المطبق لـ 14 ساعة ، فهو أمر لايمكن تبريره سوى الاهمال الكبير لعدم قدرة المواطن عن الابلاغ عن عطل بمحولة زقاقه او شارعه..وهو امر يدعو السيد وزير الكهرباء او الجهة المختصة لمحاسبة من كان يتولى في تلك الوجبات الرد على شكاوى المواطنين ، دون ان يرد عليهم أحد وبالتالي تنتهي فترات رصيدهم من خطي اسيا واثير دون جدوى؟؟

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