آب المقبل .. تسجيل الأطفال في الأول الابتدائي

بغداد: اسراء السامرائي

حددت وزارة التربية شهر آب المقبل موعداً لبدء تسجيل المواليد الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2022 ــ 2023 .

وقال الوكيل الإداري بالوزارة فلاح القيسي : إن “مطلع شهر آب المقبل سيتم البدء بتسجيل المواليد الجدد لمرحلة الأول الابتدائي للعام الدراسي 2022 ــ 2023 ، من أجل الاستعداد للعام الدراسي المقبل”.

وأضاف أن “الوزارة تعمل على زيادة نسبة الالتحاق بالمدارس الحكومية من خلال المشاريع التربوية والخطة الدراسية المنجزة لكل عام من أجل القضاء على الأمية ومحاربة التسرب من المدارس”.

من جانبه بين مدير عام تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي ، أنه “تم تحديد المواليد الجدد للشمول بالتسجيل في المدارس في الصف الأول الابتدائي وهي مواليد 2016 ومن تولد شهر كانون الثاني لعام 2017 ، مشيراً إلى وجود استعدادات خاصة بتسجيل هذه الأعمار . يذكر أن المدارس سنوياً تعتمد آلية معينة لتسجيل الأطفال في مرحلة الأول الابتدائي باتباع التعليمات الخاصة بذلك بالتنسيق مع المديريات و المستوصفات الصحية لإكمال اللقاحات النظامية لهذه الفئة من الأطفال .

تحرير: علي موفق

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