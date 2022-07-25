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آخر تطورات حقل الرميلة تحديث رقم 27

نصب وحدات جديدة لعزل الماء المصاحب ثلاثية الطور ..

تعمل وحدات عزل الماء المصاحب ثلاثية الطور على عزل النفط والغاز والماء في المرحلة الاولى من المحطة، حيث يجري العمل على نصب هذه الوحدات في خمس محطات عزل غاز في عموم حقل الرميلة. وقد تم مؤخراً اكمال نصب الوحدة الثالثة في محطة عزل غاز القرينات في الرميلة الجنوبية وادخلت الخدمة بهدف التغلب على تحدي ارتفاع نسبة الماء المصاحب للنفط المستخرج وتحسين جودة النفط الخام المنتج. 

الإنجازات التشغيلية للعام 2021 

لقد كان العام 2021 عاماً حافلاً بالأعمال في الرميلة حيث كان هناك العديد من المشاريع الكبرى قيد الانجاز أوالتي تم إنجازها. يمكنك الاطلاع على بعض الأعمال البارزة التي تم تنفيذها في عموم الحقل من خلال النقر على الرابط أدناه.
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