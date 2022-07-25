آخر تطورات حقل الرميلة تحديث رقم 27

لقد كان العام 2021 عاماً حافلاً بالأعمال في الرميلة حيث كان هناك العديد من المشاريع الكبرى قيد الانجاز أوالتي تم إنجازها. يمكنك الاطلاع على بعض الأعمال البارزة التي تم تنفيذها في عموم الحقل من خلال النقر على الرابط أدناه.