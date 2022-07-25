الأفعى السوداء أشهر أدوات السحر الأسود تنقرض في ديالى

ديالى/ علي اللامي

لسنوات طويلة شكلت الأفعى السوداء، أو ما تسمى بـ “اليهودية”، مادة مهمة في صناعة السحر الأسود، لكن الآن أصبحت مهددة بالانقراض بسبب زيادة اصطيادها في الآونة الاخيرة.

وقال فاهم عبد الرزاق، صائد حيوانات برية في حديث لـ (المدى)، إن “اليهودية من الأفاعي المعروفة في ديالى وهي 3 أنواع أشهرها السوداء، والتي يصل طولها في بعض الأحيان إلى 2 متر ولدغتها مميتة خاصة للأطفال، وتنتشر في 6 مقاطعات زراعية خاصة بساتين الخالص والوقف وحمرين”.

وأضاف عبد الرزاق، أن “هناك فوائد عدة للأفعى اليهودية أبرزها أن شحومها تستخلص منها دهون مغذية للشعر المتساقط، بالإضافة إلى أن لحمها مفيد لمن لديه أمراض سرطانية، لكن الاستخدام الاسوأ هو في مجال السحر الأسود”، على حد قوله. وأشار إلى أن “أسعارها تصل إلى 200 ألف دينار حسب نوعها وطولها وعمرها”، مؤكداً أن “السحر الأسود زاد بالفعل من عمليات الإقبال على اصطيادها في السنوات الأخيرة”.

أما محمد عبد الجبار عطار، فقد أقر بأن الأفعى السوداء أو اليهودية تستخدم في مجال طب العراق خاصة شحومها التي تتميز بأنها تنتج دهوناً مفيدة للغاية.

وأضاف أن “ديالى تضم قرابة 16 صنفاً من الأفاعي بينها اليهودية لكن الأخير في تناقص كبير بسبب استخداماتها المتكررة”، مشيراً إلى “منع بيع اليهودية كونها تستخدم في السحر الأسود”.

الخبير في ملف بيئة البراري محمود باشا، أشار إلى أن “اليهودية تعد أبرز صيادي الجرذان والفئران في البساتين، كما أن بعضها قد يصل طوله إلى أكثر من 2 متر وعمرها ربما 5 سنوات وأكثر”.

واستطرد قائلاً إن “لدغتها مميتة إذا لم يجر إسعاف المصاب خلال أقل من ساعة”، مبيناً أن “طب العرب هو من ساهم في زيادة حمى اصطياد اليهودية في ديالى خلال السنوات الأخيرة خاصة لاستخلاص دهون معالجة الشعر”.

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