الاطار التنسيقي يجتمع بمنزل العامري لحسم رئاسة الحكومة الجديدة

كشف قيادي بارز في الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عن اجتماع حاسم لاختيار مرشح رئاسة الحكومة الجديدة.

وقال القيادي، مشترطا عدم الكشف عن هويته، ، إنه “خلال الساعات المقبلة سوف يعقد قادة الاطار التنسيقي الشيعي اجتماعا مهما في مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري، لحسم اختيار مرشح رئاسة الوزراء خلال الفترة المقبلة”.

وبين القيادي، ان “اللجنة الخاصة باختيار رئيس الوزراء سوف تقدم تقريرها لقادة الاطار التنسيقي الشيعي وبعدها سيتم حسم اختيار مرشح رئاسة الوزراء”، مؤكدا أن “اجتماع اليوم سيكون حاسما لانهاء ملف تسمية رئيس الحكومة العراقية الجديدة”.

وفي وقت سابق، كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، حقيقية ترشيح محمد شياع السوداني بشكل رسمي لرئاسة الوزراء.

وقال النائب عن الاطار عارف الحمامي، ، إن “الاطار التنسيقي الشيعي حتى هذه الساعة لم يحسم قضية اختيار رئيس الوزراء الجديد، وعمل اللجنة الخاصة باختيار شخص رئيس الوزراء لازال مستمراً حتى هذه اللحظة”.

وبين الحمامي انه “لا يوجد موعد ووقت محدد لاعلان تسمية رئيس الوزراء الجديد من قبل الاطار التنسيقي الشيعي”، لافتا الى أن “اللجنة الخاصة بهذا الملف لازالت تعمل وفق الضوابط والمعاير، ولم تحسم امر اختيار أي شخصية لرئاسة الوزراء حتى الساعة”.

ويوم امس، اعتذر مستشار الامن القومي القيادي في الاطار التنسيقي قاسم الاعرجي، عن قبول ترشيحه لرئاسة الوزراء من قبل الاطار.

وقال الاعرجي في بيان ، انه “منذ 9 اشهر والعملية السياسية تشهد انسداداً أضر بمصالح الشعب والوطن وايماناً مني بأن الوطن يستحق التضحية لذا اشكر لجنة الاطار الموقرة التي رشحت اسمي لمنصب رئاسة الوزراء “.

واضاف انا “اعتذر عن قبول الترشيح مقدماً وان اسمى ايات الشكر والتقدير لكل ابناء الشعب العراقي والنواب والكتل السياسية التي اعلنت دعمها لنا”، معبرا عن امله “بحسم الاطار ان خياراتهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد”.

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