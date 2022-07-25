البارزاني يثأر لـ”المقعدين” بازاحة صالح وشق صفوف اليكتي

كشف صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، الثلاثاء، عن مساع يبذلها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني لشق صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني (اليكتي) عبر ترشيحه احدى الشخصيات لرئاسة الجمهورية.

وقالت الصحيفة في تقرير ، إن “استمرار الانقسام القديم نفسه بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني) يعقد إمكانية الاتفاق على مرشح كردي لرئاسة الجمهورية”.

وأضافت، أن “رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لا سيما بعد اتهامه لرئيس الجمهورية برهم صالح، وهو قيادي بارز في الاتحاد الوطني، بأخذ مقعدين من حزبه لصالح الاتحاد، بات يرفض تماماً التجديد لصالح لولاية ثانية يسمح له بها الدستور”.

وأشارت الصحيفة الى أن “البارزاني ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك وهو موافقته على ترشيح بديل لصالح من داخل الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية في مسعى منه لشق صفوف الاتحاد الوطني الذي لا يزال يعلن تمسكه بصالح لهذا المنصب”.

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