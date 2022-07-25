الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين..تأخير تسديد ثمن الاعلانات الحكومية إلى الصحف اليومية  ساهم في إرتفاع معدلات البطالة لدى الصحفيين

أكدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين أن تأخير تسديد ثمن الاعلانات الحكومية إلى الصحف اليومية قد أسهم بشكل كبير في إرتفاع معدلات البطالة في الوسط الصحفي. وأكد إبراهيم السراج رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين أن إهمال وتقاعس الوزارات والمؤسسات الحكومية وتأخير تسديد ثمن الاعلانات الحكومية قد أسهم في تعرض مئات الصحفيين إلى الطرد التعسفي خاصة وأن أغلب الصحف اليومية هي تمول من إيرادات الاعلانات الحكومية وبالتالي عدم تسديد ثمن الاعلانات قد إربك عمل المؤسسات الإعلامية فيما قلصت عدد من المؤسسات الإعلامية اعداد الصحفيين إلى. النصف الأمر الذي أسهم في ضعف الوضع المعاشي للصحفيين .وطالب السراج بضرورة وضع سقف زمني لتسديد ثمن الاعلانات الحكومية على أن تلتزم به الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة .

ابراهيم السراج

رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

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