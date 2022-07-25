الحل الامثل لمشكلة تركيا والاكراد معا

عباس راضي العزاوي

بما ان كردستان دولة مستقلة (ونص) ولايخضعون لبغداد الا بمايخص شفط الرواتب وتحويل المشاكل الحدوديه للحكومة الاتحادية، نطالب بأنفصال الكرد بشكل رسمي عن العراق حتى لو تطلب للأمر عزلهم بالقوة، ولانها رغبتهم الاساسيه سيكون هذا الحل مناسب لجميع الأطراف.

وبذلك سيجد الكرد انفسهم بمواجهة تركيا لحل الازمات العالقه الامنية منها والمائية وبشكل مباشر ولان الكرد لديهم علاقات حميمية واسعة مع انقره سيكون الانفصال حل امثل لمشاكلهم مع تركيا حول حزب “البككه ” والمياه وكلاهما- اي الملفين- لادخل لحكومة العراق او لهم يد فيها.

وبذلك نكسب الاخوة الكرد ككيان مستقل ودولة جارة ومستقلة تماما كدولة الكويت الشقيقة. وسيكون من جهة اخرى فرصة ثمينة لبغداد التفاهم مع تركيا بعيدا عن مشاكل الكرد وملفاتهم المعقدة. ولن يكون العراق مسؤولا عن وجود “البككه” في جبال كردستان والتي اصبحت المبرر الاساسي لدولة الأتراك للتوغل داخل الاراضي العراقية وقطع المياه.

فالكرد لايسمحون للجيش العراقي بالدخول لحدود كردستان التي رُسمت بالدم على حد تعبير زعيم الكرد الاوحد قبل سبع سنين، ولا هم بقادرين على التصدي لدولة تركيا التي تعتبر نفسها شرطي الناتو في المنطقة، وكل هذا يحدث في ظل تشظي القرار والقوى العراقية.

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