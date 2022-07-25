الخارجية: مساندة دولية بالدفاع عن سيادة العراق في مجلس الأمن

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أنها تقوم بتحشيد الجهود الوطنية لتوحيد الموقف العراقي حول الاعتداء التركي، فيما أشارت إلى أن هناك مساندة دولية بالدفاع عن سيادة العراق في مجلس الامن.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف للوكالة الرسمية ، إن “وزارة الخارجية حشدت الجهود الوطنية على مستوى مجلس النواب والحكومة العراقية لتوحيد الموقف العراقي بشأن الاعتداء التركي”، مبينا أن “ذلك سيكون رافعا للقرار الدبلوماسي العراقي”.

وأضاف، أن “الدبلوماسية العراقية حشدت بدورها ايضا جميع جهود شركاء العراق واصدقائه حول الاعتداء التركي، مشيرا الى أنها “حازت على مصادر الدعم المتعددة من خلال البيانات والمواقف الداعمة لحكومة العراق وشعبه، ثم الوعد بتبني التقارير الرسمية العراقية بقوة داخل مجلس الامن والدفاع عن سيادة العراق وحماية مواقفه”.

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