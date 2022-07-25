العاشر من كل شهر.. موعداً لتوزيع الحصة التموينية

بغداد: شذى الجنابي

حددت وزارة التجارة العاشر من كل شهر موعداً لتجهيز مفردات السلة الغذائية، بينما أشارت إلى توفر خزين جيد من الحنطة والمواد الغذائية يكفي لنهاية العام الحالي.

وقال وزير التجارة، علاء الجبوري، أمس الأحد، في مؤتمر صحفي: إن “الأعوام الأخيرة لاسيما العام 2020 كانت فيها كميات الحنطة المتسلَّمة 5 ملايين و100 ألف طن”، موضحا أن “حاجة العراق سنوياً من الحنطة تبلغ 4 ملايين و500 ألف طن بواقع 10 حصص توزع في السنة”.

وأضاف، أن “الإنتاج المحلي لهذا العام 2022 وصل يوم أمس إلى مليونين و102 ألف طن من الحنطة، وهذه الكميات المتسلّمة إذا ما قارناها مع التوقعات، فهي كانت أفضل بكثير، نتيجة المتغيرات”، لافتا إلى أن “مخازن وزارة التجارة تحتوي على كميات تكفي لتأمين مفردات السلَّة الغذائية بشكل كامل حتى نهاية هذا العام”.

بدوره، قال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون: إن الوزارة وزعت مؤخرا الوجبة الخامسة من السلة الغذائية، وتستعد حاليا لتوزيع السادسة.

وأشار إلى تحديد العاشر من كل شهر لتوزيع السلة الغذائية التي تتألف من سبع مواد أساسية، ولكن قد يحصل في بعض الأحيان تأخير بتسلم الرز بسبب نقله عبر البحار.

ولفت حنون إلى وصول ست بواخر محملة بالرز خلال الشهر الحالي، وهناك باخرتان ستصلان قريبا إلى الموانئ الجنوبية، مبينا أن توفير مفردات السلة يتم بشكل انسيابي بعد إقرار قانون الدعم الغذائي ورصد التخصيصات المالية.

وأوضح أن مخازن الحنطة تحتوي على مليونين و100 ألف طن، وهذه الكمية تكفي لنهاية العام الحالي، أما مخازن المواد الغذائية في بغداد وبعض المحافظات فهي مملوءة بالمواد الغذائية، وبالإمكان المباشرة بتوصيلها إلى الوكلاء بكل سهولة بسيارات النقل التابعة للوزارة.

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