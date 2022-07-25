العامري يحسم الجدل بشأن ترشيحه لرئاسة الوزراء: ’تحروا الدقة’

حسم زعيم تحالف الفتح هادي العامري ، اليوم الاثنين ، الجدل حول تشيحه لرئاسة الوزراء ، فيما اكد ان هناك اخبارا مختلقة تتناقل حول تنافس على المنصب داخل الاطار التنسيقي.

وقال العامري ، في بيان “في وقت يترقب فيه شعبنا الكريم اكمال الاستحقاقات الدستورية تباعا ، وتشكيل حكومة الخدمة المنتظرة واقرار برنامجها الوطني ، لاحظنا ان بعض وسائل الاعلام تتناقل اخبارا وتعليقات مختلقة تزعم ان الاطار التنسيقي يشهد تنافسا على رئاسة الوزراء بين العامري وآخرين ، وتزعم ايضا ان هذا التنافس قد يؤدي الى تفكك الاطار حسب تعبيرها”.

وتابع “واني اذ ارفض مثل هذا الاداء الاعلامي المشحون بالاكاذيب ، وربما يكون مدفوع الثمن ، اود التأكيد بأن هذه الاخبار عارية عن الصحة ، واني لست مرشحا لهذا المنصب وارفض ترشيحي ممن يرى صواب ذلك من الأخوان ، وان المهم لدي اولا وآخرا حفظ وحدة الاطار ، وسوف اقوم بتقديم الدعم والمساندة لأي مرشح يتفق عليه الأخوة في الاطار رغم قرارنا عدم المشاركة في اي حكومة مستقبلية”

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