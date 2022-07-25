العدل: برامج الاعتدال تنجح بتصحيح الفكر المتطرف لـ 1700 نزيل إرهابي

بغداد: جنان الأسدي

أعلنت وزارة العدل نجاحها بتصحيح الفكر المتطرف والمفاهيم الدينية لأكثر من 1700 نزيل من المحكومين بقضايا إرهابية، المودعين ضمن سجن الناصرية المركزي (الحوت)، عقب تطبيقها لبرنامج الاعتدال الفكري فيه .

وقال مدير سجن الناصرية المركزي حسين بنية الساعدي في حديث خاص : إن الوزارة ومن خلال دائرة الإصلاح العراقية التابعة لها، كانت قد أعدت خطة لتأهيل النزلاء المودعين في سجونها لاسيما المحكومين بقضايا إرهابية وينتمون لعصابات القاعدة الإرهابية، من خلال تطبيق برنامج الاعتدال الفكري في السجن منذ العام 2020.

وأضاف أن عدد الذين نجحت إدارته بتصحيح فكرهم المتطرف الإرهابي ومفاهيمهم الدينية والدنيوية، تجاوز الـ 1700 نزيل، باعتماد الباحثين الاجتماعيين ورجال الدين، عادا برنامج الاعتدال، الأهم، لكونه يسهم بتغيير الأفكار الظلامية والإجرامية التي غرستها عصابات داعش والقاعدة الإرهابية بعقول من غررت بهم، لاسيما من هم بأعمار 14 إلى 22 سنة، بهدف دفعهم لارتكاب الجرائم كالتفجيرات الانتحارية واستباحة المحرمات وقتل الأبرياء، التي راح ضحيتها الآلاف.

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