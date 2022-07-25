المرور تكشف عن أسباب ارتفاع حوادث الاصطدام

بغداد/ نبأ مشرق

حددت مديرية المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية أسباب ازدياد حوادث الاصطدام بين السيارات خلال الآونة الأخيرة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية زياد القيسي في تصريح إلى (المدى)، إن «عدة أسباب تقف وراء كثرة حوادث السير البعض منها يتعلق بالسائقين والآخر بالمركبات أو الطرق».

وأضاف القيسي أن «أول الأسباب، هو عدم التزام سائقي المركبات بقوانين وتعليمات المرور وقواعد السير».

وأشار، إلى أن «الحوادث تأتي نتيجة للسرعة الشديدة والقيادة بتهور ورعونة والاجتياز الخاطئ من الجهة اليمنى، والاستهتار أو شرب الخمور والمواد المخدرة أو استخدام الهاتف النقال أو السير بعكس الاتجاه أو عدم الالتزام بتعليمات رجال المرور».

وأورد القيسي، أن «حالات من الحوادث تحصل اثناء عطل في السيارة وركون صاحبها إلى جانب الشارع دون وضع إشارة (المثلث المروي) ما يتسبب بحادث تصادم مع عجلات تمر بسرعة على الطريق».

ونوه، إلى أن «قسماً من السائقين يستخدمون ليلاً الضوء العالي المخصص للإشارة وليس للانارة، أو أن آخر لا يلتزم بالمسار المحدد له، أو القيادة السريعة عند هبوب العواصف الترابية والرياح العالية».

وأكد القيسي، أن «السبب الثاني لكثرة الحوادث، هو أن قسماً من المركبات غير متينة على صعيد الجانب الميكانيكي فتسبب حوادث، أما السبب الثالث يكون بسبب الطرق الداخلية والخارجية بأن قسما منها غير نظامي أو غير معبد أو مخطط بالشكل الصحيح وتتعرض إلى تخسفات وحفر تسبب حوادث مرورية».

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