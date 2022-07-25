الموافقة على تعيين المشمولين بقانون الفصل السياسي

بينت دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الأحد، استحصال الموافقات الأصولية لاستحداث الدرجات الوظيفية لمن صدرت بحقهم قرارات صحيحة، الذين تم توزيعهم للسنوات (2020، 2021، 2022).

وذكر بيان للدائرة، أن “الموافقة جاءت بناء على المخاطبة التي أجرتها لجنة الأمر الديواني (25 لسنة 2020) في دائرة شؤون المفصولين السياسيين مع وزارة المالية”.وأضاف، أن “دائرة شؤون المفصولين السياسيين طالبت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع المحافظات، بإرسال البيانات والقرارات الصادرة إلى وزارة المالية لغرض أخذ اللازم”.

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