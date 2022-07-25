باريس سان جيرمان يهزم غامبا أوساكا بسداسية

تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه غامبا أوساكا الياباني بنتيجة 6-2، في مباراة ودية جمعت الفريقين اليوم الاثنين، ضمن استعدادات النادي الباريسي للموسم الجديد.

وتناوب على تسجيل سداسية الفريق الباريسي كل من بابلو سارابيا، ونيمار “هدفين”، ونونو مينديز، وليونيل ميسي، وكيليان مبابي، في الدقائق 28، 32، 60، 37، 39، و86 على الترتيب، بينما أحرز كيسوكي كوروكاوا، وهيروتو هدفي الفريق الياباني في الدقيقتين 33 و70.

وكان باريس سان جيرمان وصل إلى اليابان الأسبوع الماضي، وخاض مباراتين وديتين فاز خلالهما على كاواساكي فرونتال بهدفين مقابل هدف، وعلى وأوراوا ريدز بثلاثية، قبل أن يحقق انتصارا ثالثا اليوم بالفوز على غامبا أوساكا بنتيجة 6-2.

ومن المنتظر أن يسافر باريس سان جيرمان إلى إسرائيل لمواجهة نانت في مباراة كأس الأبطال الفرنسية المقررة في تل أبيب في 31 يوليو الجاري.

تحرير: سرمد القيسي

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