بغداد .. رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق

التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، السبت 23 يوليو/ تموز 2022، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان.

وجرى في اللقاء التباحث حول أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التعامل مع إقليم كوردستان ككيان اتحادي ودستوري.

هذا وأبدى رئيس مجلس القضاء الأعلى دعمه لحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، من خلال الحوار ووفقاً للدستور، بما يصب في مصلحة المواطنين العراقيين كافة.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، غادر السبت ، مطار أربيل الدولي متوجهاً إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد حكومي.

ويلتقي رئيس الحكومة خلال زيارته، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية .

وتهدف الزيارة إلى التركيز على الحل الدستوري بشأن المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وفي مقدمتها ملف النفط والغاز.

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