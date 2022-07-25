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بلاسخارت: سأقدم إفادة لمجلس الأمن حول قصف دهوك

بلاسخارت: سأقدم إفادة لمجلس الأمن حول قصف دهوك

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

وأكد الكاظمي في بيان لمكتبه الإعلامي : على “مضي العراق بمفاتحة مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء التركي الأخير الذي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء في محافظة دهوك، ودعوته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاستماع لوجهة النظر العراقية بهذا الخصوص؛ بالنحو الذي يعزز سيادة العراق على أراضيه ويحمي مواطنيه”.

وبحسب البيان، أشارت بلاسخارت إلى أنها ستدلي بإفادة بهذا الشأن في جلسة لمجلس الأمن الدولي المقررة .

وشهد اللقاء أيضاً البحث في ملفات التعاون بين العراق وبعثة الأمم المتحدة في المجالات المختلفة الأخرى، ولاسيما ما يتعلق بخطوات غلق ملف النازحين ودعم المناطق المحررة.

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