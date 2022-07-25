بنك “فيات كرايسلر للسيارات” الإيطالي يوقع اتفاقية مع “تسلا”

روما/ وكالة نوفا

وقع بنك فيات كرايسلر للسيارات الإيطالي، اليوم الاثنين، اتفاقية مع تسلا، وهي شركة مرجعية عالمية للتنقل الكهربائي، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

بموجب الاتفاقية، سيقدم بنك فيات كرايسلر للسيارات حلوله المالية المبتكرة والمرنة، لدعم العملاء في اختيار سيارات المنزل الأمريكي الشهير وتلبية احتياجاتهم للتنقل المستدام. يمكن شراء جميع الطرازات وتكوينها من خلال إجراء رقمي بنسبة 100 بالمائة على موقع تسلا الإلكتروني.

نظام متقدم تقنيًا، بروح العلامة التجارية، والذي تم دمجه الآن مع أداة مهمة جديدة أنشأها بنك فيات كرايسلر للسيارات: مكون التمويل.

وبمجرد تحديد النموذج الذي ترغب في شرائه، باستخدام حاسبة بنك فيات كرايسلر للسيارات، سيكون من الممكن تكوين الحل المالي الذي يناسب احتياجاتك على أفضل وجه، وتخصيص السلفة والمدة.

وأوضح جياكومو كاريللي الرئيس التنفيذي والمدير العام لبنك فيات كرايسلر للسيارات “نحن فخورون بالاتفاق مع علامة تجارية مرموقة مثل تسلا، وهي نقطة مرجعية عالمية للتحول الكهربائي: رؤية تبناها بنك فيات كرايسلر للسيارات منذ فترة طويلة، والتي تضمن الوصول إلى حلول التنقل المستدام وتعزز أسلوب حياة أكثر اهتمامًا بالبيئة”.

وقال كاريللي: “من خلال هذا التعاون الجديد، أصبحت Tesla أحد شركائنا المهمين: خطوة مهمة على الطريق ستقودنا إلى ترسيخ أنفسنا كبنك مرجعي للتنقل الأخضر”.

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