د.نوفل ابو رغيف يبحث ونظيره الايراني سبل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات الثقافية والفنية

سعد محمد الكعبي..

بحث الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة والسياحة والاثار د. نوفل ابو رغيف ونظيره الايراني محمد خزاي سبل العلاقات الثقافية وتذليل المعوقات وتعزيز التعاون الثقافي الكبير من خلال تبادل الخبرات وعلى كافة الاصعدة الثقافية والفنية .

جاء ذلك خلال أستقبال د نوفل ابورغيف نظيره وكيل وزارة الثقافة والارشاد في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد خزايي والوفد المرافق له ممثلة بشخصيات رفيعة ومعروفة في المشهد السينمائي الايراني ضمت مدير الإشراف في الهيئة السينمائية حبيب ايل بيكي ورئيس التطوير التكنولوجي والدراسات السينمائية قادر آشنا والمدير التنفيذي لمعهد شهر سينما هاشم ميرزا خاني ومستشار منظمة سينمائي ومدير العلاقات العامة يزدان غشيري والمخرج السينمائي حسين دارابي ومدیر سينما المحافظات محمد رضا سوقندى

والمدیر التنفیذي السينمائي غلام رضا نجاتي والسیدة پیرانی عن فيلم هناس وكان د.نوفل ابورغيف يرافقه المدير العام للسينما والمسرح د . أحمد حسن موسى وعدد من اعضاء الوزارة في استقبال الوفد الرسمي حيث تبادل الجانبان تمــّـــيز الزيارة النوعية وبرنامج الوفد الضيف خلال تواجده في العراق لبلورة فعاليات اسبوع الفيلم الايراني في بغداد الذي ينطلق على المسرح الوطني للفترة من 22 – 25 من شهر الجاري.

الوفد الضيف قد استهلَّ زيارته بقراءة سورة الفاتحة عند موقع جريمة اغتيال قادة النصر الشهداء الحاج ابو مهدي المهندس و الحاج قاسم سليماني

واكد وكيل وزارة الثقافة الايراني محمد خزايي من جانبه في تصريح صحفي أن هذه الزيارة تأتي ترجمةً للتعاون الثقافي والفني وتبادل الخبرات الذي يحرص البلدان الجاران على تفعيله ولاسيما بعد الزيارة الأخيرة لوفد وزارة الثقافة والسياحة والآثار برئاسة السيد الوزير وعضوية الوكيل الأقدم وعدد من قيادات الوزارة، التي حققت مخرجات مهمة في العلاقات الثقافية بين البلدين وهي تشهد ترجمةً عملية لثمارها الاولى بالانطلاق من على خشبة المسرح الوطني في بغداد، ولن يقتصر التعاون الثقافي بين العراق وايران على مجال السينما وإنما سيشمل مجالات السياحة الدينية والمدنية والآثار والآداب وتبادل الخبرات الثقافية

وكان الوفد الضيف قد استهلَّ زيارته بقراءة سورة الفاتحة عند موقع جريمة اغتيال قادة النصر الشهداء الحاج ابو مهدي المهندس و الحاج قاسم سليماني ومرافقيهم، في مدخل المطار، متوجهاً الى مقر اقامته حيث تبدأ الفعاليات الرسمية للمهرجان في اليوم التالي وتمتد الى نهاية المهرجان.(انتهى)

عدسة :أدهم يوسف

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط