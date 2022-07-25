(سمير عبيد) يروج (العرب الشيعة ليسوا سكان العراق الاصليين) اي (كالصهاينة في فلسطين)..(وما مشروعه للعرب الشيعة)..

في لقاءاته الاخيرة على البرامج الحوارية.. اشار (سمير عبيد) الذي يحاول تسقيط جذور العرب الشيعة بالعراق (من حيث يدعي الدفاع عنهم).. فروج بانهم جاءوا من خارج الحدود.. حاله حال من روج بان سكان وسط وجنوب العراق جاءوا مع الجاموس من الهند.. بحملة القائد محمد القاسم لغزوها بزمن الامويين.. او من يروج بان سكان وسط وجنوب عجم جاءوا من ايران او غيرها.. المهم لدى هؤلاء ان لا تقول العرب الشيعة بالعراق هم سكانه الاصليين… بل المهم لديهم ان تقول انهم جاءوا من خارج الحدود..ويهدف هؤلاء هو ان يقلعون سكان وسط وجنوب العراق عن جذورهم واصولهم بارض النهرين.. و (لا نعلم كيف سمير عبيد يدعي الدفاع عن العرب الشيعة هذا المكون المهمش الاكبر بارض الرافدين.. وهو يسقط جذورهم بارض الرافدين)..

في وقت (مجموعة العمل الدولية لشؤون السكان الاصليين) اكدت باننا سكان اصليين بالعراق

فحسب ما أكدته مجموعة العمل الدولية، لشؤون السكان الأصليين، وهي من المنظمات الحقوقية العالمية، التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الشعوب الأصلية في العالم.. في تقرير عرضته شبكة بي بي سي الإخبارية البريطانية، بتاريخ السبت ا 10 آب/ أغسطس من عام 2019 م… بان سكان الاهوار (المعدان) والاشوريين.. هم السكان الاصليين الوحيدين بالعراق.. وسكان الاهوار هم منبع العرب الشيعة بارض الرافدين بجنوب ووسط العراق.. ونجد اكبر مدن مليونية بالعراق هم من اصول الاهوار (كمدينة الثورة ومدينة الشعلة ببغداد) و(الحيانية بالبصرة) وغيرها الكثير الكثير.. وكلنا نعلم بان الغزو الاجنبي بزمن عمر بن الخطاب.. واحتلاله للعراق.. واخذه من الاحتلال الفارسي ..جعل كثير من سكان وسط وجنوب العراق يضربون جرش مع العشائر الغازية خوفا وكذلك من اجل ان يستقون بها..

ونسال سمير عبيد..هل حتى اثبت باني عربي عليه يجب ان اسقط جذوري بارض الرافدين

وجعل العرب الشيعة بالعراق حالهم حال الصهاينة في فلسطين.. جاءوا من خارج الحدود من اليمن ونجد والحجاز.. الخ؟ في وقت حتى الاسرائليين الصهاينة لا يقولون عن مكونهم (اليهودي) بانه جاء من خارج فلسطين بل يقولون انهم رجعوا لارضهم فلسطين.. فالصهيوني يؤكد انتماءه لارضه اسرائيل.. ونجد من يدعي الدفاع عن سكان وسط وجنوب الرافدين يدعي بانهم ليسوا سكان العراق الاصليين وجاءوا من خارج حدود العراق..

فهل يعلم سمير عبيد بان العلماء.. يؤكدون بان السومريين بنوا حضاراتهم بارض الرافدين

بحيث اليوم العلماء يجهلون من اين جاء السومريين للعراق.. لان السومريين لم يذكرون ذلك لان لديهم الاولوية لبناء حضارتهم بارض الرافدين.. فماذا نفهم من ذلك؟ في وقت نحن بالعراق (نعلوا سلفة سلفانه.. بمقولة ان الشيعة العرب جاءوا من خارج الحدود).. السؤال (الان ما المفروض ان نفعل؟ نهاجر؟ نقتل ارواحنه؟ نقدم لجوء)؟ فهمونه.. علما ان هذا ما حصل لملايين العراقيين الذين شردوا بالعقود الاخيرة.. واستوطن بدلهم الاجانب المصري والباكستاني والبنغالي والايراني والصيني .. الخ..

فلنفترض بان سكان وسط وجنوب الرافدين ليسوا سكان الارض الاصليين..

فمتى نكون نحن سكان العراق الاصليين رغم اننا نقيم فيها لالالف السنين.. فمتى ننطلق من كوننا اننا اهل العراق.. ونبني ونطور كما فعل السومريين.. الذين مهما قيل انهم جاءوا من خارج الحدود الرافدينية.. ولكن المؤكد ان حضاراتهم قامت وبنيت وتطورت بارض الرافدين..

لمتى تريدون ان تذكرون اهل العراق وشيعتهم العرب خاصة.. بانهم لفو..

وعليهم بان يقبلون ان يتوطن الغرباء بينهم تمهيدا لضم العراق لايران باسم الجمهورية الاسلامية الكبرى من طهران للمتوسط .. او (تمهيدا لابتلاع العراق وجعله اقليم او محافظة تابعة لمصر او سوريا او اي دولة تدعي هي دولة عربية تحت مسميات الوحدة القومية من المحيط للخليج.. وبعنون الجمهورية العربية المتحدة التي هي عنوان لاطماع دول وشعوب بالعراق).. او (تمهيدا لدولتكي يا اسرائيل من النيل للفرات).. فلماذا على سكان العراق وشيعتهم العرب ان يدافعون عن ارض هم اصلا (لفو) فيها اي ليس سكانها الاصليين.. لنفهم حجم الكارثة الفكرية المسمومة التي يروجها سمير عبيد والقوميين والاسلاميين..

ولمتى يروج سمير عبيد بان العراق مثل (العاهرة).. كل يوم بحضن

فهو يطالب بارجاع العراق للحضن العربي واخذه من الحضن الفارسي؟؟ عجيب غريب؟ لماذا لا يسمح للعراق ان يكون له استقلاليته عن المحيطين العربي السني الاقليمي والعجمي (التركي والايراني) معا.. ماذا استفدنا عندما العراق كان قبل 2003 بالحضن العربي غير انقلابات وحروب ومقابر جماعية..وتفضيل الاجنبي المصري والفلسطيني والسوداني وغيرهم على اهل العراق.. ومحاولات جعل العراق مجرد اقليم تابع لدولة طامعة بالعراق مصر.. بزمن المقبور جمال عبد الناصر.. تحت معرف الجمهورية العربية وعاصمتها القاهرة وزعيمها ايضا اجنبي جمال عبد الناصر .. فنلغي وجود الدولة العراقية وعاصمتها بغداد وننكر حق العراقيين بحكم انفسهم بانفسهم.. . والترويج بان العراق يحتاج لوصاية اجنبية مصرية حينا وسورية حينا عليه.. وبعد 2003 رمي العراق بالحضن الايراني اللعين ايضا.. تحت بدعة الجمهورية الاسلامية في ايران وعاصمتها طهران وزعيمها الايراني خميني وبعدها خامنئي..

ولماذا دائما القوميين والاسلاميين يحاولون قطع جذور اهل العراق التاريخية بالارض

فنجدهم يروجون بان عرب العراق جاءوا من خارج الحدود؟ في وقت نجد في مصر واسرائيل لا يروجون ذلك بمناهجهم الدراسية والاعلامية والسياسية.. بل يؤكدون جذور شعوبهم الى الارض وحضاراتها التاريخية الفرعونية لمصر واليهودية باسرائيل بالنسبة للصهاينة.. لماذا دائما يحاولون ان يروجون بان اهل العراق لا ينتمون لحضارات وادي الرافدين السومرية والبابلية والاشورية ويدعون ان هؤلاء انقرضوا؟

علما المصريين دعموا الفكر القومي الفاشي بالعراق (الناصري والبعثي) للتلاعب الديمغرافي

فالمخطط المصري روج بان العرب بالعراق ليسوا سكان الارض الاصليين وجاءوا من خارج الحدود من اليمن والسعودية .. ليمهدون لتدفق سونومي مليوني مصري اجنبي للعراق بدعوى كما انتم سكان العراق ليسوا سكانه الاصليين فعليه من حق الاجانب المصريين ان يتوطنون العراق.. فجميعنا لفو غرباء..

ولسمير عبيد (اذربيجان دولة عجمية اذارية) وحمت نفسها من ايران بدون ان تنتسب للعرب

ونقصد (الحفاظ على العراق من الابتلاع الايراني وغير الايراني) لا يتطلب ان نختزل العراق بهوية قومية دون اخرى.. (فعروبة العراق لن تحفظه من ايران.. ).. (وايرنة العراق لن تحفظه من مخاطر المحيط العربي السني الاقليمي)..

والاخطر (عروبة العراق..وايرنة العراق) كلاهما تفقده استقلاله وتمسخ العراق تفخخه داخليا

(ديمغرافيا وسياسيا واقتصادية وفكريا واجتماعيا).. والخطورة ايضا (ايرانة العراق وعروبة العراق) كلاهما تفقد العراق استقلاله .. وتفقد العراقيين عزتهم بانفسهم.. وتجعل العراق والعراقيين دائما تابعين.. فكلنا نتذكر مقولة مسمومة خبيثة مفادها.. (مصر تكتب..ولبنان تطبع.. والعراق يقرأ) اي العراق (لا يعمل ولا ينتج.. مجرد ذيل للاخرين.. وتابع .. ولا يحق للعراقي ان يبدع).. فهو مجرد ان يقرا ما يكتبه الاخرين.. لذلك روجت افكار اديولوجية صفراء (قومية من بعثية وناصرية واخوانهية).. من مصر بؤرة الارهاب والعنصرية .. هذا بالنسبة (للعراق المختزل قوميا عربيا).. وحتى (العراق المتختزل ايرانيا ولائيا).. فالمرجعية بالنجف عجمية ايرانية حصرا.. والمهم لا ينتمي المرجع لعشائر وقبائل اهل الرافدين.. والافكار المسمومة اديولوجيا (ولائية) جاءت من خارج الحدود ايران ايضا.. والمليشيات تفرخها ايران وتجهر بولاءها لايران..واختزل العراق بايرانيين (سليماني وخامنئي وسليماني).. ومهما ضحى العراقي وانتصر وقادة وفعل.. فالفضل للاجنبي الايراني..

لماذا لا يدرك سمير عبيد حقيقة.. باننا كعرب شيعة.. يراد تجريدنا من هويتنا المركبة

فقبل 2003 تم تجريد العرب الشيعة من كونهم شيعة… واختزلوا بعرب فقط.. حتى يتم تسيد محافظين وقيادات سنية على محافظاتهم بوسط وجنوب العراق..وتمرير مخطط للتلاعب الديمغرافي ضدهم بتدفق صهاينة العراق المصريين السنة بالملايين.. لاختراق العائلة العربية الشيعية وتفكيكها اخلاقيا وبنيويا من الداخل.. وبعد 2003 تم تجريد العرب الشيعة من هويتهم القومية.. فقل كل شيء الا ان تقول (عرب شيعة).. وفقط قل (شيعة) حتى يتسيد علينا العجم الايرانيين سليماني وخامنئي ومسجدي وحرس ثوري وغيرهم من اراذل ايران..علما:

شجعت المخابرات المصرية والبعثية على تشجيع المصريين من الزواج من ارامل الجنود الشيعة

الذين قتلوا بالحروب والاعدامات.. بالثمانينات..لاختراق ديمغرافية العراق.. فالمخطط هو قطع نسل اكبر عدد من شباب الشيعة العرب (بزجهم بالحروب والسجون والاعدامات الجماعية).. وجلب البديل الغير مشروع من صهاينة العراق المصريين السنة.. وبعد 2003 تم ايضا قتل العراقيين وشيعتهم العرب وجعلهم جثث بلا هوية.. وتم تمرير بالدستور ما يشرعن التوطين وتعريف العراقي كابن الزنا ومجهول الهوية من ام تحمل جنسية عراقية واب اجنبي او مجهول.. وبزمن صدام ايضا مرر قانون لا مشروع يمنح الاجنبي المصري والسوداني والاردني والمغربي واليمني الجنسية العراقية بعد اقامته بالعراق شهر واحد.. واينما يريد يقيم.. في حين العرب الشيعة من ابناء وسط وجنوب حرم عليهم التملك ببغداد الا ان يجلب ما يثبت انه من احصائية 57..

ونسال سمير عبيد .. لماذا لا تبعد الشبهة عن نفسك.. وتخرج من شبهة الابتزاز

فذكرت باحد لقاءاتك بان لديك ملفات على (سياسيين) اثنين اغتصبوا فندقين وبنك تابع للعراق بلندن.. بملف فساد مع السفارة العراقية ببريطانيا.. وادعيت انك ستكشفها بالوقت المناسب؟ السؤال الوقت المناسب بالنسبة لمن ؟ ام هي رسالة مشفرة لابتزاز السياسيين للحصول على كعكة دسمة من اجل السكوت عن هذا الملف؟ واذا اخذناك بحسن الظن.. نقول لماذا لا تكشف الملف وتحيله للقضاء وللاعلام معا.. فمللنا مقولة (لدينا ملفات نكشفها بالوقت المناسب.. او كشفها سيهز العملية السياسية الدجاجة التي تبيض ذهبا على الطبقة الحاكمة فسادا)..

ونؤكد للاستاذ سمير عبيد.. الذي دخلنا معه قبل سنوات بنقاشات مقتضبة عبر الايمل

وتناولنا (العرب الشيعة).. واكدت بان الضمانة لامن ومستقبل العرب الشيعة ليس (حزب سياسي او معمم او مرجع او سياسي او من يطرح نفسه قائد).. فكل ما سبق مزقوا الشيعة العرب .. وسيدوا الغرباء عليهم.. فصراعات المرجعيات مزقتنا افقيا الى صدريين ولا صدريين.. وعاموديا الى حوزة ناطقة وحوزة صامتة.. وسياسيا الى احزاب وتيارات ومليشيات.. كل منها من وحي مرجعية..

عليه..الضمانة فقط وفقط وفقط..هو اقليم وسط وجنوب الفدرالي بظل نظام رئاسي كروسيا بوتين

وامريكا الاتحادية.. وكلنا نرى روسيا فيها اقاليم فدرالي ذات اكثرية اسلامية واخرى على اساس اكثرية قومية محددة.. بظل نظام رئاسي فدرالي روسي لبوتين.. واكسبها ذلك قوة وليس ضعف..

فاقليم من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.. سيحمي المكون العربي الشيعي

من شرور وحدة العراق.. ومن شرور المكونات الاخرى.. فيه.. وبنفس الوقت يجعل العرب الشيعة العرب يحكمون انفسهم بانفسهم بعيدا عن وصاية الاخرين.. ويضمن حصة الاقليم العربي الشيعي من الثروة.. يتزامن معها جعل جزء من مدينة النجف حول مرقد الامام علي دولة كالفتيكان لترعى شؤون الشيعة بالعالم وتفك وصايتها السياسية والمالية عن العراق وشيعته العرب.. فعراق فدرالي بثلاث اقاليم.. وجعل المناطق المتنازع عليها تحت سلطة بغداد المركزية.. ريثما يبت بها من محكمة دولية.. وخاصة ان ان ازمة العراق ليس بلد موحد يراد تقسيمه بل مقسم يراد توحيده قسرا.. وكما نؤكد ايضا.. العراق مقسم بلا تقسيم.. و تقسيم المقسم ليس بتقسيم بل تنظيم.. ووحدة العراق نزيف دائما… والتاريخ شاهد على ذلك.. فكل ماسي العراق بظل وحدة المركزية وليس بظل فدراليته.. والاقليم الفدرالي يحد من الصراع بين الاقليم والمركز.. بشكل او باخر..

فارعب ما يرعب ايران والسعودية معا قيام اقليم للعرب الشيعة

وما يوحد ايران والسعودية رغم كل خلافتهما هو خوفهما من بروز كيان للعرب الشيعة بالشرق الاوسط.. فالسعودية دولة قائمة على نهب ثروات العرب الشيعة بالمنطقة الشرقية.. وايران دولة قائمة على نهب ثروات العرب الشيعة بالاحواز.. وكلا من السعودية وايران بلا اراضي العرب الشيعة فيهما .. يكون حالهما حال الصومال وارتيريا.. فايران تضطهد العرب الشيعة وتحرم عليهم تاسيس احزاب احوازية عربية .. وتمنع مدارس وجامعات باللغة العربية بالاحواز.. والسعودية وايران معا يرفضون قيام اقليم للعرب الشيعة بالاحواز والمنطقة الشرقية.. لذلك ارعب ما يرعب طهران والرياض قيام اقليم للعرب الشيعة مجاور للاحواز المحتلة ايرانيا.. ومجاور المنطقة الشرقية الخاضعة للسعودية.. لان اقليم للعرب الشيعة بوسط وجنوب العراق يفخر بارثه السومري.. يعني مركز استقطاب للعرب الشيعة بالخليج كله.. وبنفس الوقت مقبرة للهيمنة الايرانية على رقاب العرب الشيعة بنفس الوقت..

بمعنى.. السعودية اليوم تناغم شعور العرب الشيعة بالعراق المضطهدين من قبل ذيول ايران..

وايران تناغم مخاوف العرب الشيعة من المحيط العربي السني الاقليمي الطائفي العنصري.. فوق العراق بين المطرقة والسندان.. وابتزاز كلا الطرفين.. عليه اقليم وسط وجنوب (للعرب الشيعة) سيحميهم من شرور ايران والمحيط العربي السني الاقليمي معا.. ويمطئنهم.. لان (العراق الواحد المركزي) ليس ضمانة للعرب الشيعة وبقية المكونات بارض الرافدين.. ولا حل الا عراق رئاسي بثلاث اقاليم فدرالية.. بجيش وقوات شرطة قوية مركزية..

من ما سبق نسال الاستاذ سمير عبيد.. ما هو مشروعكم للعرب الشيعة بالعراق

الذي سينهض بهم.. وينتشلهم من و اقعهم المزري.. الذين عاشوا بظل حكم العراق العربي قبل 2003….ما بعده بظل العراق الايراني..

وهنا نطرح للاستاذ سمير عبيد… الراي العام العربي الشيعي بالعراق.. للتغيير بالعراق

فالشعب لا يريد حكومة خدمات لنهب الميزانيات .. بل يريد..قلب النظام.. ليستلم الحكم نظام جديد مقياس نجاحه:

1. مكافحة الفساد.. باعدام الفاسدين واسترداد الموال المهربة والمنهوبة.. وملاحقة عوائلهم وحواشيهم المتورطين بالفساد..2. مسك الحدود ومنع التهريب .. بدعم من قوات مراقبة دولية.. 3. منع المخدرات: بتفعيل عقوبة الاعدام ضد المتاجرين والمروجين والمتعاطين جميعا.4. تسخير الامكانيات جميعا.. لاسترداد اموال العراق لنهوض قطاعاته الصناعية والزراعية والخدمية والطاقة من كهرباء وغاز.. والتعليمية والصحية وغيرها.. بدعم دولي بالطلب من الامم المتحدة بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة الفاسدين واسترداد الاموال لحساب دولي مخصص لاعمار العراق.5. تحديد جدول زمني لاربع سنوات فقط لنهوض القطاع الكهربائي والغازي بحيث لا يستورد العراق بعد ذلك اي طاقة من الجوار.

6. استبعاد ذوي الجنسيات الاجنبية عن دوائر الدولة وموظفيها.. وتغيير الدستور بهذا الشان.. باسقاط الجنسية العراقية عن كل من يتجنس بجنسية اجنبية.7. حل المليشيات وتقوية الجيش والشرطة العراقية الرسمية.8. تفعيل عقوبة الاعدام للخونة والعملاء والذين يجهرون بولائهم لخارج الحدود ولزعماء اجانب ضمن قوانين (الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية).9. تفعيل عقوبة الاعدام ضد الارهابيين.. 10. تعديل الدستور العراقي والخاصة بالمادة 18 التي عرفت العراقي كابن الزنا من ام تحمل جنسية عراقية واب اجنبي اومجهول.. وتغييرها الى (العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة .. او من اب عراقي الجنسية والاصل والولادة).. ويطبق ذلك باثر رجعي منذ 1963 بدون اي استثناءات..

11. اخراج العمالة الاجنبية المصرية والايرانية والبنغالية والباكستانية وغيرها.. لفسح المجال للعمالة العراقية الوطنية..12. فك وصاية العمائم عن القرار العراقي السياسي والاقتصادي والتعليمية وغيرها.. بربط العراق بدولة وليس بفتوى معمم ..13. حل جميع الاحزاب والمليشيات التي حكمت منذ 2003 .. بتشريع قانون يمنع تشكيل اي حزب سياسي على اسس ضيقة (قومية او مذهبية او عشائرية او دينية).. وان تتشكل حصرا على اسس (سياسية اقتصادية).. تنطلق من مصالح العراق وشعبه اولا واخيرا.. ما سبق بعض من فيض..

…..

واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

…………………….

سجاد تقي كاظم