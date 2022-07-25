شجاعة الموقف .. انسحاب

حسن صاحب

في اجتماع طارىء وموقف شجاع واصيل قرر المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الانسحاب من دورة التضامن الاسلامي المقرر اقامتها في تركيا الشهر المقبل ، وياتي قرار الانسحاب منسجما مع الموقف الشعبي والحكومي العراقي احتاجا على الدماء العراقية الطاهرة التي روت ارض زاخو بالقصف التركي وراح ضحيتها مواطنين ابرياء .

ان موقف اللجنة الاولمبية العراقية الشجاع نابع من ضمير عراقي لا يختلف عليه اثنان لانه مرتبط ارتباط عميق بالعراق وجذورة المتاصلة في عمق الارض التي انجبت شجاع يقودون رياضة العراق وهمهم الاول والاخير هو الانسان العراقي في الوقت ذاته يظل طموحهم تحقيق الانجاز الا ان مكانة العراق وشعبه ودماء ابناءه لا يمكن التهاون بها او المزايدة عليها لا قدر الله ، فقد قال المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية كلمة الفصل وقرر الانسحاب ورفض مكتبنا التنفيذي مصافحة من تلطخب ايدهم بدماء الابرياء من ابناء شعبنا ورسالة اللجنة الاولمبية العراقية الى نظيرتها التركية من خلال قرار الانسحاب رسالة بليغة ودرس عظيم لن ينساه الاتراك مدى الدهر في اي مناسبة رياضية اخرى تجمعنا معهم ، فدماء العراقيين التي اريقت في زاخو تظل في ذاكرة كل العراقيين ومنهم رياضيينا الابطال الذين ننتظر منهم الانتصار في سباقات رياضية مقبلة اذا ماواجهنا خصما تركيا ولا نشك بقدرة سواعد رياضيبنا من انتزاع النصر العراقي على الخصم التركي في اي لعبة رياضة لانهم سيستحضرون الجريمة التي ارتكبتها القوات التركية بحق الابرباء من ابناء العراق.

وتظل الرياضة رسالة سلام ومحبة لكن الدم العراقي اغلى واغلى من وسام ذهبي .

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