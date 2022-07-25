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صحيفة: الجيش الأمريكي يواجه نقصاً حاداً في عدد المجندين

صحيفة: الجيش الأمريكي يواجه نقصاً حاداً في عدد المجندين

أفادت صحيفة The American Conservative الأمريكية بأن الجيش يواجه نقصا حادا في عدد المجندين بسبب رفض الأمريكيين للانضمام إلى صفوفه، ما قد يدفع القيادة لاتخاذ قرارات صعبة.

وقالت الصحيفة إن “أزمة نقص المجندين هي الأحدث في سلسلة من الانتكاسات التي أصابت الجيش الأمريكي منذ الانسحاب الكارثي من أفغانستان الذي أدى إلى تدمير صورة المؤسسة التي تضطر الآن لمجابهة الاتهامات بعدم الكفاءة والتسييس”.

ولفتت إلى أن “الجيش الأمريكي شهد ثورة ثقافية في السنوات الأخيرة وتحدث بلغة اليسار، الأمر الذي جعله في النهاية قريبا بشكل خطير من الديمقراطيين وتسبب في انخفاض عدد الأمريكيين الذين يدخلون الخدمة”.

وأشارت إلى أن “القيادة العليا للجيش الأمريكي قد تواجه خيارات صعبة، إما تخفيض عدد القوات أو التحول إلى التجنيد الإجباري العسكري الشامل”.

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