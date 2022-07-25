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في بلادي

في بلادي

علي فالح الزهيري

السياسة في صراع وانسداد

والمأسي للبلاد والعباد

حيتنا سوادا بسواد

من انسداد الى انسداد

ما ذنب شعبنا يباد

وبلادي دائم الحداد

بلا حياة اليوم نحن

ولكل شيء اليوم ندعو

ولحقوقنا اليوم نرجو

بعد اليوم كيف نبدو

في بلادي

كل شيء في ضاع

خيراتنا صيتها ذاع

وناسنا كلهم جياع

البشر والضمير والاخلاق تباع

في بلادي

تكثر القادة

وعدنه مخترقه السيادة

وابد ماعدنه قيادة

كلمة ماتحجي زيادة

في بلادي

هي حكومة فقط تشجب

قادرة في الشعب تحجب

حكومة تعرف بس تدين

والشعب تعس وحزين

في بلادي

الوضع صادم

نائبً للحزب خادم

ومواطن منتخب نادم

بلا امل مستقبلا قادم

الساسة ماعدهم خطية

بحسابهم مفقودة الرعية

والشعب صار الضحية

ونتائج سيء النية

تأتي 100 بـ المية .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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