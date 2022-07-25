قراءة في كتاب جهاد السيد نور الياسري وصناعة الوطنية .

قبل اي شيء ابتداء بكل الشكر والتقدير إلى من تكلف عناء إيصال نسخة من كتاب المؤلف الاستاذ عادل الياسري (جهاد السيد نور السيد عزيز الياسري في ثورة العراق التحريرية ١٩٢٠) لنا ، الصادر من دار العربية للعلوم ناشرون الطبعة الأولى لعام ٢٠١٨ ويتكون الكتاب من ٨٦٣ صفحة مقسم على ٣١ فصل .

فرحت بهدية الكتاب الثمينة من قبل الاستاذ عادل الياسري الذي هو من احفاد السيد نور الياسري، وانا ممتن منه وأشكره جدا ،حيث بذل المؤلف جهد كبير في بحثه المفصل اتمنى له كل التوفيق .

ويحتاج الكتاب إلى قراءه ودراسة تحليلية مفصلة لتناوله مواضيع عديدة .

و هذه سطورة قليلة بحق المجاهد الغيور السيد نور الياسري رحمه الله:

هو السيد نور عزيز محمد عزيز علي ابن ياسر لحام الهاون الجد الجامع للسادة ال ياسر . ومن كبار الشخصيات العراقية في بداية القرن الماضي وسيد عموم بني هاشم وزعيم العراق ، ولم يطلق هذا اللقب عليه جزافا فلقد اطلقه عليه مرجع الطائفة في زمانه شيخ الشريعة الاصفهاني حيث قال عنه :

( الى عمدة الاشراف ونخبة ال عبد مناف “جد بني هاشم” السيد نور الياسري انت تمثل الحوزة وتمثل العراق اذا قبلت ببنود التفاوض مع الاحتلال البريطاني فلقد قبلت الحوزة وقبل العراق).

السيد نور السيد عزيز الياسري لم يبخل لا بالمال ولا باي شيء آخر وضحى بالعيش الرغيد وسار للجهاد مع أولاده وأبناء إخوته وان اول شهيد سقط من أهل بيته هو السيد عبدالعزيز السيد حمود رحمهم الله ، و كان السيد نور الياسري اكثر المؤثرين بين طبقات الفلاحين والفقراء، إذ انفق المال الكثير على بناء الجوامع والمدارس ومؤسسات الخير، ولم يبخل ولم يتردد في الدفاع عن المظلومين والمعذبين في الارياف ، يوم سمع بنبأ الجهاد الذي اعلنه السيّد محمد سعيد الحبّوبي عام ١٩١٤ هرع مرتدياً زي السادة وبيده سيف الجهاد، فشجّع الاف الفلاحين على قتال الانكليز ونثر ليرات الذهب مساعدة للثوار ، وفي ثورة العشرين كان السيد نور الياسري اكبر القادة سنا والأكثر تمويلا للثورة العراقية الكبرى عام ١٩٢٠م وان السيد نور قد انفق مئة واربعة عشر الف ليرة ذهبية عثمانية في الثورة وهي تعادل ميزانيات دول كثيرة ، وسافر الزعيم السيد نور الياسري الى الحجاز ليواصل كفاحه بعد ان اخفقت الثورة عسكريا ، لقد استمر جهاد السيد نور خارج وطنه سبعة أشهر لم يتوقف بالرغم من مرضه ( الام المفاصل ) .

اجتمع العراقيون الذين كانوا في مكة عند الشريف حسين وابلغوه رغبة أهل العراق في تتويج ابنه فيصل ملكا عليهم فقال لهم : “انني أوقفت نفسي ومن يتبعها لخدمة الأمة العربية،وقد وردتني كثير من الرسائل والبرقيات حول هذا الطلب وبينها الشيء الكثير من العلماء وزعماء القضية العربية في الفرات .وقد أمرت فيصل ان يتوجه إلى العراق وهو وديعتي عند العراقيين،قوموا واذهبوا معه،وارجو ان لا يحدث معه في العراق مثل ما حدث لجده الحسين من قبل “.

ويقال إن الشريف حسين التفت نحو السيد نور الياسري يخاطبه باعتباره اكبر الحاضرين سنا وقال له : ” يا سيد نور اني اعتبرك كاخي الاكبر واني قد أودعت ولدي فيصل عند جدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام ثم اودعته عندكم”. فأجابه السيد نور : ” إننا سنرحب بفيصل وسيكون موضع احترامنا ومحبتنا ونضحي في سبيله كل ما نملك “.

هل تعلم ان المجاهد السيد نور الياسري كان عمره في الثورة ثمانين عاما .وهو اكبر رجلا في الثورة ،علما ان شيوخ العشائر وزعماء القبائل الذين شاركوا في الثورة تتراوح اعمارهم بين الثلاثين الى الاربعين عام .

ومن بيت السيد نور في النجف الاشرف خرجت منه وثيقة ثورة ١٩٢٠ .. والتي طالبت بدولة ديمقراطية مقيدة بدستور وكان عدد الموقعين اكثر من ١٢٠ شخصيةً من الفرات الاوسط.وفي اليوم الاول من الشهر الثامن بعد قيام ثورة العشرين ١٩٢٠ هدم الانكليز هذا البيت بالدانميت وكانوا أثناء التهديم يقولون كلمات بالانكليزي معناها انتهى سيد نور (Sayed Nour finish) وحين عاد السيد نور الياسري من هجرته من مكة اعاد بنائه ثانية .

لقد تعرض السيد نور السيد عزيز الياسري الى ثقافة الحذف من قبل المؤرخين العراقين وبالخصوص الفرات الاوسط .

والمدهش حقا حين تقرأ بعض المواقف الوطنية في كتابات الثورة تنسب الى الوطنيين ولم يذكروا من هم الوطنيين لكن الوثائق البريطانية السرية تقول هو السيد نور .

رحم الله السيد نور الياسري، مات مجاهدا عن عمر ناهز التسعين عاما ، وتوفي في ١٣ صفر ١٣٥٥ هجرية المصادف يوم الاثنين ٤ من الشهر الخامس في عام ١٩٣٦.

.بقلم

#محمد صالح

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