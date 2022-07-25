مسؤولون: قطار بغداد المعلق يباشر برحلته الأولى في نهاية 2027

ترجمة: حامد احمد

توقع تقرير أن يبدأ القطار المعلق في بغداد أولى رحلاته في نهاية عام 2027، مؤكداً ان الارتفاع الحاصل في أسعار النفط سيغطي تكاليف المشروع البالغة 2.5 مليار دولار، مبيناً ان شبكته سوف تمتد على 22 كم تبدأ من منطقة العلاوي وسط العاصمة حتى منطقة الشعب في شمالها، موضحاً ان الوقت الذي سوف تستغرقه الرحلة نحو 23 دقيقة فقط.

وذكر تقرير لموقع (مدل ايست آي)، ترجمته (المدى)، أن “مكتباً جديداً تم افتتاحه عند الطابق الأرضي لمحطة السكك الحديد المركزية الشهيرة وسط بغداد، خلف أكشاك بيع تذاكر السفر الى سوريا وتركيا التي أغلقت منذ زمن طويل”.

وأضاف التقرير، أن “المكتب شهد تزييناً بملصقات تضم صوراً تظهر قطارات حديثة وهي تنطلق من مبنى المحطة والتي تمثل التصاميم الأولية التي سيبدو عليها مشروع قطار بغداد المعلق في حال إكماله”.

وأشار، إلى أن “هذا المشروع سيحل محل الخطط السابقة لبناء مترو بغداد تحت الارض والذي لم يتحقق منذ العام 2003”.

وأوضح التقرير، أن “شركة (آلستوم)، الفرنسية للسكك الحديدية قد وقعت عقداً مع العراق في العام 2013 لتعمل دراسة جدوى وتصاميم”.

وأكد، أن “أزمات مالية وظهور تنظيم داعش الارهابي بالإضافة الى مشاكل سياسية أدت الى تأخير المشروع،”، مبيناً ان “التعقيدات الفنية لبناء شبكة سكك تحت الأرض حولت خطة المشروع لفكرة سكك الحديد المعلقة”.

ولفت التقرير، إلى “تسليم ملف مشروع قطار بغداد المعلق التابع لوزارة النقل الى دائرة السكك الحديد العراقية في أواخر عام 2020”.

وذكر، أن “كادر السكك الحديد العراقية، وعلى الرغم من تفشي جائحة كورونا، يقول ان وزارة النقل تمضي قدما نحو مشروع طموح قد يصبح حقيقة بالفعل”.

وقال رئيس مهندسين لدى شبكة سكك الحديد العراقية صبار علاوي، إن “القطار المعلق هو أول مشروع من نوعه في العراق، لدينا سكك حديد مختلفة ولكن ليس بهذا الشكل، ولهذا ستكون تجربة جديدة بالنسبة لنا”.

وأضاف علاوي، أن “الانطلاق سيكون من هنا من محطة السكك المركزية في بغداد وستصل الى حدود ديالى وما بينهما 12 محطة.”

وتحدث علاوي، عن “تكليف شركة هندسية للبحث بتصاميم ائتلاف شركة (الستوم) الفرنسية بالشراكة مع شركة (هونداي) الكورية للهندسة والاعمار، وذلك بعد تسلم شبكة السكك المشروع”.

وأوضح علاوي، أن “الحكومة وشبكة السكك، منذ ذلك الوقت، تقومان بمناقشة تفاصيل العقد مع ائتلاف الشركة المنفذة والتي وصلت الان لمراحلها الأخيرة”.

وأوضح التقرير، أن “المشروع الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار محدد بإطار زمني لإكماله امده خمس سنوات، وإذا ما بوشر بالعمل قبل نهاية هذا العام فقد يشهد اول دفعة مسافرين يتم نقلهم عبر العاصمة بنهاية عام 2027”.

ويعود علاوي ليقول، إن “مد سكك القطار المعلق سيعتمد على نفس مسلك شبكة المترو المقترحة ولكن سيكون فوق الأرض، انجاز مترو تحت الأرض سيكون بالغ التكلفة جدا.”

ويسترسل التقرير، أن “شبكة سكك القطار المعلق المقترحة التي يبلغ طولها 22 كم ستبدأ من مقر محطة السكك الحديد المركزية في منطقة العلاوي المزدحمة وسط بغداد وتصل الى ابعد نقطة من منطقة الشعب امتدادا الى مشارف حدود بغداد مع محافظة ديالى”.

ولفت، إلى أن “الشبكة ستشتمل على محطات السكة الـ 14 المقترحة على محطة الكاظمية والمستنصرية وكذلك المطار ومناطق سكنية أخرى مثل مدينة الصدر”. ونوه التقرير، إلى ان “المشروع رغم أنه ما يزال في مراحل التخطيط، فانه من المتوقع ان يتم تسيير 24 قطارا لتغطية خدمة قطار بغداد المعلق مع ثلاثة قطارات أخرى لتعزيز الخدمة عند الضرورة، وتستمر ساعات العمل ما بين الثامنة صباحا ومنتصف الليل”.

وأفاد علاوي، بأن “هذا ما نطمح ان نبدأ به، وإذا ما رأينا بان هذه الخدمة تحظى بشعبية والقطارات تكون مكتظة بالمسافرين فعندها سنكون قادرين على رفد الشبكة بقطارات إضافية لزيادة سعة الخدمة”. ويتوقع التقرير، أن “يكون هناك زخم على شبكة قطار بغداد المعلق، مع تعداد العاصمة السكاني الذي يقدر بأكثر من 8.5 مليون نسمة”.

وأكد، أن “الزخم سيكون خصوصا عند أوقات الذروة التي يمكن خلالها نقل 30 ألف مسافر في كل ساعة”، منبهاً إلى أن “هذا المشروع يعد بتقليص الساعات التي يقضيها المواطن في التنقل وتخفيف الزحام المروري”.

وعدّ أحد منتسبي شبكة سكك الحديد العراقية المشروع بأنه “مهم حقاً، ونعتقد انه سيكون بداية لحل أحد اعقد المشاكل التي تواجهها العاصمة بغداد وهو الزحام المروري”.

وتابع المنتسب، أن “شبكة القطار هذه ستمر أيضا بمجمع الكليات والجامعات في بغداد والتي تعتبر من المناطق المزدحمة جدا.”

ويقول علي، 24 عاماً، طالب دراسات عليا، “اقضي يوميا ساعة ونصف للوصول الى البيت وطلاب آخرين يستغرق وصولهم ما يقارب من ثلاث ساعات، الكل يستقلون سيارات في الوقت نفسه”. وتابع علي، أن “مترو بغداد سيكون عامل انقاذ لتغيير هذا الوضع، لقد زرت تركيا ورأيت كيف الطالب بإمكانه قطع مسافة 26 كم بنصف ساعة فقط عن طريق القطار والترام، وأحب ان أرى شيئا مشابها هنا في العراق.”

وبين التقرير، أن “شركة (الستوم) تقدر الوقت الذي يتم استغراقه للوصول من منطقة العلاوي الى الشعب باستخدام شبكة القطار المعلق، الذي تستغرقه حاليا ما بين ساعتين الى ثلاث ساعات خلال أوقات الذروة، بأنه لن يتجاوز 23 دقيقة فقط”. ويقول المهندس علاوي، إن “أنواع القطارات المستخدمة في شبكة السكك المعلقة وطريقة تسييرها ستكون جديدة بالنسبة لنا”.

وكشف علاوي، عن إضافة “فقرة في العقد تشير الى اننا سنكون بحاجة لـ 6 آلاف عراقي مدرب على العمل في هذه الشبكة بضمنهم سائقون ومهندسون.”

وكان وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، قد أشار الى ان المشروع بأكمله قد يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لما يقارب من 10 آلاف عراقي.

ولفت التقرير، إلى أن “التوقعات تفيد بتمكن الدولة من تغطية نفقات المشروع مع ارتفاع أسعار النفط التي تساعد على تقوية الاقتصاد العراقي”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أفاد في شهر أيار الماضي، بأن “مشروع المترو هو أحد المشاريع المهمة التي تحتاجها بغداد ويتوجب البدء به بأسرع وقت ممكن.”

من جانبه، قال مدير عام سكك الحديد طالب جواد الحسيني إن “الحكومة الحالية تقر بأهمية مشروع سكك الحديد العراقية ولهذا فأنها تدفع نحو تنفيذ مشروع شبكة القطار المعلق.”

ورجح علاوي إبرام “شبكة سكك الحديد العراقية البنود الأخيرة من عقد قطار بغداد المعلق في وقت لاحق من هذا العام، مع بدء مراحل اعمال الانشاء الأولية في غضون أشهر”.

ومضى علاوي، إلى أن “هذا القطار من المؤمل أن يباشر خدمته بنقل اول وجبة مسافرين في أواخر عام 2027، وفي حال نجاح التجربة فان هناك خططا لمد خط شبكة قطار معلق ثانية تشمل منطقة الكرادة والجادرية”.

عن: مدل ايست آي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط