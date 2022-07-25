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مستشار الأمن القومي العراقي يعتذر عن عدم قبوله منصب رئاسة الوزراء

قاسم الأعرجيأعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اعتذاره عن عدم قبول ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وقال الأعرجي، في بيانٍ لمكتبه، إنه “منذ 9 أشهر والعملية السياسية تشهد انسدادًا أضر بمصالح الشعب والوطن، وإيمانًا مني بأن الوطن يستحق التضحية لذا أشكر لجنة الإطار الموقرة التي رشحت اسمي لمنصب رئاسة الوزراء”.

وتابع، “وهنا أعلن اعتذاري عن (عدم) قبول الترشيح مقدمًا أسمى آيات الشكر والتقدير لكل أبناء الشعب العراقي والنواب والكتل السياسية التي أعلنت دعمها لنا، ونأمل من الأخوة في الإطار أن يحسموا خياراتهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد”.

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