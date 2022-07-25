مسرور بارزاني والكاظمي يتفقان على تعميق الحوارات بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية

اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال زيارته إلى بغداد، امس السبت 23 يوليو/ تموز 2022، مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي.

وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل الملفات الوطنية، والقضايا التي تهم حياة المواطنين، وتقديم الخدمات لهم وسبل استمرار العمل المشترك بين بغداد وأربيل بالنحو الذي يحقّق الأمن الغذائي للعراقيين جميعاً، واستمرار الإيفاء باستحقاقاتهم، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

وأعرب الجانبان عن إدانتهما بشدة للاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، ولا سيما الاعتداء الأخير الذي أودى بحياة العديد من المواطنين الأبرياء ، وأهمية الاتفاق على رؤية موحدة للتعاطي مع الاعتداء، والتحقيق في ملابساته، بالنحو الذي يعزز سيادة العراق ويعمل على عدم المساس بها مستقبلاً.

وجرت أيضاً مناقشة التنسيق الأمني بين القوات الأمنية الاتحادية وقوات الإقليم، وأهمية ذلك في استمرار مجابهة تهديد داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وضمان عدم تهديدها لأمن العراقيين من جديد.

وناقش اللقاء أيضاً طرق معالجة آثار التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم والمنطقة، وأهمية تهيئة الأجواء الملائمة للتنمية الاقتصادية، حيث تم التأكيد في هذا السياق على ضرورة تعزيز آليات التعاون، والتنسيق المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم؛ لتحسين مناخ العمل، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الإيرادات.

وتم الاتفاق ضمن هذا الإطار على تعميق الحوارات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم؛ لمعالجة القضايا العالقة، واستمرار العمل للوصول إلى حلول مشتركة، وتحقيق حالة التكامل في إدارة الملف النفطي، بما يحقق المصلحة العليا للشعب العراقي.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي على أهمية العمل بروحية الفريق الواحد، والتركيز على المشتركات بالنحو الذي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب العراقي بمختلف أطيافه.

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