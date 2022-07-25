مشروع لترميم 200 مدرسة في إقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية

أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، الاحد، إطلاق مشروع لترميم 200 مدرسة في مختلف مناطق إقليم كوردستان من بينها المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة الإقليم او ماتسمى (المتنازع عليها)، بالتنسيق مع وزارة التربية في حكومة الاقليم .

محافظ اربيل اوميد خوشناو ، قال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية د.آلان حمة رشيد ورئيس مؤسسة بارزاني الخيرية موسى احمد ، وحضره مراسل (باسنيوز)، إن ” المشروع سيتضمن ترميم 200 مدرسة في عموم مناطق إقليم كوردستان “، مشيراً الى ان ” 50 مدرسة من هذا العدد تقع ضمن حدود محافظة أربيل”.

من جانبه ، قال وزير التربية ، إن “الوزارة قدمت كشوفات وقوائم بأسماء المدارس التي بحاجة ترميم الى مؤسسة بارزاني الخيرية “.

مردفاً ، بالقول “تم تخصيص 10 آلاف دولار لعملية ترميم كل مدرسة بميزانية اجمالية تبلغ مليوني دولار “.

موضحاً ، ان ” هذا المشروع يأتي في اطار المشاريع التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان لتطوير القطاع التعليمي “.

لافتاً الى ان خطط الوزارة تقضي بتوفير أماكن دراسة لـ 100 الف طالب ، خلال عمر الكابينة الحكومية الحالية.

بدوره ، رئيس منظمة بارزاني الخيرية موسى احمد ، قال إن “هذا المشروع يهدف لدعم القطاع التعليمي بشكل عام وسيتم الاستمرار في هذه المشاريع لخدمة إقليم كوردستان “، مشيراً إلى أن “الترميم سيشمل توفير العديد من المعدات الضرورية للمدارس المحددة من قبل وزارة التربية بمعايير عالمية”.

كما لفت الى إعادة ترميم 180 مدرسة أخرى من قبل المنظمة خلال الفترة الماضية.

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