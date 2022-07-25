مصدر سياسي مطلع: 3 شروط قدمها الصدر للتصالح مع المالكي .. تعرف عليها

كشف مصدر سياسي مطلع في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، ان الوفد العشائري الذي يحاول التوسط للمصالحة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، اتصل بمكتب الصدر لترتيب لقاء معه ليقدم المكتب ٣ شروط لعقد اللقاء.

وأوضح المصدر: ان “مكتب الصدر قد اشترط اولاً إعادة الأموال وتدقيق الحسابات المرتبطة بالمالكي ، والنقطة الثانية تتعلق بفتح ملف التحقيق بدخول وسيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مجموعة من محافظات ومناطق العراق ومحاسبة المقصرين بهذا الملف”، مضيفاً بان “النقطة او الشرط الثالث هو تقديم المالكي نفسه الى القضاء من اجل محاسبته على جميع الملفات والقضايا التي تخصه وبعد ذلك يمكن الحديث عن المصالحة معه”.

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