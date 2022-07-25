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مقتل شقيقين برصاص مسلحين ببغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بمقتل شقيقين إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون يعتقد انتماؤهم لتنظيم داعش في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وهذا الخرق الأمني، هو الثالث من نوعه في قضاء الطارمية، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أصيب ثلاثة منتسبين أمنيين بجروم متفاوتة في القضاء، بوقت سابق من اليوم.

وأخبر المصدر، أن “الشقيقين (مروان محمود حسين) 19 عاماً، و(أنس محمود حسين) 18 عاماً، قتلا أثناء عودتهما من حفل زفاف في قرية (ألبو كاظم الزور) التابعة لقضاء الطارمية”.

وأضاف المصدر، أن “القتيلين تعرضا لهجوم مسلح من قبل عجلة يستقلها عناصر مجهولة، يعتقد أنهم تابعين لتنظيم داعش”.

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