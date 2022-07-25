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مقر البارزاني يدين بشدة إهانات أفراد من الحشد ضد منتسب كاكيي في البيشمركة

مقر البارزاني يدين بشدة إهانات أفراد من الحشد ضد منتسب كاكيي في البيشمركة

أدان مقر البارزاني بشدة الإهانات التي تعرضها لها منتسب كاكيي في قوات البيشمركة على أيدي أفراد من الحشد الشعبي.

وكان منتسب البيشمركة أيمن عبدي جاسم قال لكوردستان 24 يوم أمس، إن مفرزة الحشد الشعبي سحبت مسدسه وحلقت شاربه وكسرت أنفه ووجهت له سيلاً من الشتائم.

وقال مقر البارزاني في بيان “ندين بشدة العمل المشين الذي ارتكبه عدد من الأشخاص التابعين للحشد الشعبي بحق منتسب كوردي كاكيي في البيشمركة”.

وأضاف أن ما تعرض له منتسب البيشمركة يمثل “إهانة وعدم احترام للحريات والمعتقدات والتعايش”.

وجاء في البيان “نؤكد دعمنا لأخواتنا وإخواننا الكاكئيين بكل إمكاناتنا”.

ومساء السبت، قالت وزارة البيشمركة إن مفرزة من الحشد الشعبي أهانت أحد منتسبيها بشكل “قبيح” وبأفعال “غير لائقة” بعيدة عن كل الأعراف والقوانين.

وتجمع عشرات من الكورد الكاكئيين في منزل المنتسب، واعتبروا ما حصل إهانة لمعتقداتهم الدينية، وأعلنوا رفع شكوى قانونية ضد المعتدين.

هذا وأدانت الكتل الكوردية في مجلس النواب العراقي إهانة منتسب البيشمركة بعد “حلاقة شاربه” الذي يعدّ من المقدسات لدى الطائفة الكاكئية.

وتعرض منتسب البيشمركة إلى الإهانة والاعتداء في منطقة آمرلي التابعة لقضاء طوزخورماتو.

وقالت الكتل الكوردية في بيان “يجب ألّا يمر هذا الفعل المهين والمشين دون عقاب وردع للعناصر التي قامت بهذا العمل المستهجن”.

وتزعم المجموعة المنتسبة للحشد الشعبي بأنها أقدمت على هذا الفعل بعد “تجاوز” منتسب البيشمركة على الحشد في المنطقة التابعة إدارياً لمحافظة صلاح الدين.

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