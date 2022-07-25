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نائب عن الديمقراطي: مستمرون بالمفاوضات مع الوطني الكردستاني ومصرون على استحقاقنا الانتخابي

رأى النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني طعمة اللهيبي، الاثنين، أن تأخير تشكيل الحكومة ليست له علاقة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال اللهيبي في حديث إن “الحزب مستمر في المفاوضات مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ومع ذلك نحن مصرون على استحقاقنا الانتخابي، وذلك لأن الديمقراطي أكبر كتلة في الكتل الكردستانية”.

وأضاف، أنه “من الممكن أن تصل المفاوضات إلى طريق مسدود، وبالنتيجة نذهب إلى مرحلة التصويت على مرشح منصب رئيس الجمهورية تحت قبة البرلمان ومن يفوز في التصويت يتسنم المنصب وندعمه بشكل كبير، وهذه هي الآلية الديمقراطية”.

وأشار إلى أن “تأخير تشكيل الحكومة ليست له علاقة بانتخاب رئيس الجمهورية، لأنها أمر محسوم سواء لـ(البارتي) أو (اليكتي) أو أي شخصية كردية أخرى، ولكن الأمر يجب أن يحسم داخل الإطار التنسيقي بتسمية رئيس وزراء”.

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