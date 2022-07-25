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“هكذا سيكون عملكم”.. القضاء يوجه رسالة لـ27 ضابطاً أدّوا اليمين القانونية

"هكذا سيكون عملكم".. القضاء يوجه رسالة لـ27 ضابطاً أدّوا اليمين القانونية

ادى سبعة وعشرون ضابطا من وزارة الداخلية، اليوم الأثنين، اليمين القانونية في مقر رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة لمنحهم سلطة محقق قضائي.

وذكر بيان للقضاء  أن رئيس الاستئناف القاضي عماد جابر الجابري، قال للضباط خلال مراسم اداء اليمين، إن “عملكم يمثل الاساس في الدعاوى الجزائية”، داعيا إلى “توخي الدقة كون حقوق الناس امانة لديهم”.

وأضاف الجابري وفق البيان، أن “العمل يجب ان يكون مبنيا على الامانة والنزاهة والعمل على احقاق الحق”.

وتمنى رئيس الاستئناف، ان “يكون العمل على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم في المرحلة المقبلة، لاسيما ان الكثير من القضاة باتوا يعتمدون على ضباط التحقيق الاكفاء بفضل المهنية والنزاهة التي يتمتعون بها”.

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