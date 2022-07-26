الأنواء الجوية تحذر من خروج زواحف وحشرات

بغداد/ نبأ مشرق

حذرت هيئة الأنواء الجوية من خروج الزواحف والحشرات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مبينة أن موجة جمرة القيظ مستمرة حتى الشهر المقبل.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح إلى (المدى)، إن “المؤشرات الحالية تفيد على استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة”. وتابع الجابري، أن “موجة جمرة القيظ مستمرة، وقد تبقى لغاية الثلث الأول من الشهر القادم، أما درجات الحرارة فأنها متذبذبة فقط تزداد وتتراجع بنحو نسبي بحسب حالة الطقس”.

وحذر، من “خروج الزواحف والحشرات من الأرض بسبب الارتفاع الحاصل في درجات الحرارة”، داعياً إلى “توخي الحذر من هذه الحالة واخذ الاحتياطات”.

وأوضح الجابري، أن “الهيئة لم تؤشر حصول عواصف ترابية كثيفة لغاية الوقت الحالي، إنما حالة طبيعية من تصاعد الغبار الذي لا يؤثر على الحياة اليومية، خصوصاً في مناطق الوسط والجنوب”.

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