التنسيقي يختار محمد السوداني رئيساً للوزراء

بغداد: مهند عبد الوهاب

بعد مفاوضاتٍ ماراثونيَّة وطول انتظار، أعلن الإطار التنسيقي رسمياً ظهر أمس الاثنين، اختيار السياسي محمد شياع السوداني مرشحاً لمنصب رئاسة الوزراء، ما يعني أنَّ كرة الاستحقاقات الدستورية والانتخابية وصلت الآن إلى ملعب الكرد، إذ لم يصل الحزبان الكرديان حتى الآن إلى أي اتفاق رسمي بخصوص المرشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال التنسيقي في بيان: إنه “عقد (أمس الاثنين) 25 – 7 – 2022 الموافق 25 لشهر ذي الحجة 1443 اجتماعاً لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء، وبأجواء إيجابية اتفق قادة الإطار التنسيقي بالإجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء”.

وأوضح عضو مجلس النواب عن دولة القانون المنضوية في الإطار التنسيقي، النائب محمد الشمري في حديث ، أنَّ “اللجنة اختارت محمد شياع السوداني كمرشح عن الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء وتم الاختيار وفق معايير حددتها اللجنة مسبقاً”.

وبين أنَّ “اللجنة قد رشّحت خمسة متنافسين على المنصب ومن ثم خلصت إلى أربعة مرشحين ومن ثم إلى اثنين هما قاسم الأعرجي ومحمد شياع السوداني”، وأضاف أنَّ “قاسم الأعرجي انسحب من الترشيح مما أهّل محمد شياع السوداني للمنصب”.

وأشار إلى أنَّ “السوداني حالياً هو المرشح الرسمي للإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء، ونحن بانتظار مرشح الكرد لرئاسة الجمهورية للمضي في التصويت على المنصب والمضي بتكليف الكتلة الأكبر التي حسمت أمرها بترشيح السوداني وتكليفه بتشكيل الحكومة”.

بدورها، قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون، ضحى القيصر: إنَّ “جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتقديم مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء لم تحدد لغاية الآن”، وأشارت إلى أنَّ “الإطار ينتظر من الكرد حسم موقفهم بشأن مرشح رئاسة الجمهورية للمضي بالاستحقاقات الدستورية”.

وتقول السيرة الذاتية لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة، محمد شياع السوداني، إنه تولد محافظة ميسان 1970، بكالوريوس علوم زراعية، أمين عام تيار الفراتين، وتولى المناصب التالية: قائممقام مدينة العمارة 2004، محافظ ميسان 2005، وزير حقوق الإنسان 2010، رئيس الهيئة العليا للمساءلة والعدالة وكالة 2011، وزير الزراعة وكالة 2013، رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة 2014، وزير الهجرة والمهجرين وكالة 2014، وزير المالية وكالة 2014، وزير العمل والشؤون الاجتماعية 2014، وزير التجارة وكالة 2015، وزير الصناعة وكالة 2016.

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