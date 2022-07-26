الديمقراطي الكوردستاني: موقفنا ثابت فيما يخص مرشحنا لرئاسة الجمهورية

اعلن مسؤول ملف العراق في مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الاثنين، أن موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ثابت فيما يخص مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية وهو وزير الداخلية الحالي في حكومة إقليم كوردستان ريبر احمد.

وقال عرفات كرم في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “موقفنا ثابت فيما يخص مرشحنا لرئاسة الجمهورية”.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من إعلان الاطار التنسيقي مرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

وكان البرلمان العراقي قد اخفق خلال الفترة الماضية وللمرة الثالثة في اختيار رئيس جديد للبلاد ، بعد تعذر تصويت 220 نائباً من أصل 329 على اختيار الرئيس، كما يشترط الدستور النافذ منذ عام 2005.

وبعد اكثر من ثمانية أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الاول/أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية، وغالبا ما يكون المسار السياسي معقدا وطويلا في العراق بسبب الآنقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.

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