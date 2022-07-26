الرئيس بارزاني يبحث المستجدات السياسية مع القنصل الألماني في اربيل

بحث الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين، 25 تموز 2022، آخر المستجدات السياسية مع القنصل العام الألماني لدى أربيل، كليمينس زيمتنر.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني لزيمتنر، والوفد المرافق في أربيل.

وزار زيمتنر الرئيس بارزاني لتوديعه بعد انتهاء مهامه في إقليم كوردستان.

وخلال اللقاء بحث الرئيس بارزاني والقنصل الألماني، المستجدات السياسية وأوضاع المنطقة.

ووجه القنصل الألماني الشكر والعرفان لإقليم كوردستان ومؤسساته على العون الذي لاقاه منها خلال فترة عمله في الإقليم.

وفي اللقاء نفسه، عبر القنصل العام الألماني في أربيل، عن استعداد بلاده لمساعدة حكومة الإقليم في مختلف المجالات، وخاصة عملية الإصلاح.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط