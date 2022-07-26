الزحام المروري في مدينة بغداد: تحليل علمي وهل يوجد حل؟

أ / د. زينب احمد القيسي- استاذ هندسة المواصلات / الجامعة المستنصرية

تعاني مدينة بغداد من الازدحام المروري اليومي والذي اصبح مشكلة متفاقمة ولها الأثار السلبية على الحياة اليومية للمواطن العراقي وتعطيل مصالحه اليومية كالذهاب الى العمل أو التسوق أو العلاج أو حتى العزاء. حيث تعاني اغلب الطرق الشريانية والتقاطعات من فشل التشغيل المروروي وزمن تاخير عالي يصل الى حالة الشلل العام ولم تقتصر على ساعات الذروة الصباحية والمسائية بل اصبحت ساعات الذروة مستمرة في شوارع بغداد تصل 14 ساعة يوميا من الساعة 8 صباحا الى العاشرة ليلا وقد تصل الى 11 مساءا في بعض المناطق.

اهم عناصر المشكلة المرورية تضمنت أطوال رحلة تزيد عن 120 دقيقة في اغلب شوراع بغداد الرئيسية ومعدل السرعة وصل الى أقل من 25 كم/ساعة في مناطق الاختناقات المرورية حسب البحوث العلمية والدراسات التي اجريت بهذا الشان.

إن الحلول والمعالجات أثبتت عدم جدواها ولم تؤثر بصورة ايجابية في حل المشكلة المرورية ومازالت المشكلة قائمة طوال السنوات 10 الماضية. أن توسعة شبكات الطرق وبناء المجسرات الذي حدث في مدينة بغداد للأعوام السابقة وبتكاليف طائلة ( حيث كان الاجدر انفاقها في بناء المدارس والمستشفيات) اثبتت فشلها تماما لانها غير مدروسة بشكل علمي دقيق. على سبيل المثال المجسر في تقاطع باب المعظم وتقاطع الموال في شارع فلسطين خير مثال على الفشل المروري الواضح حيث انتقلت المشكلة اسفل المجسر وتفاقمت في التقاطعات المرورية. بصورة مختصرة يجب تعريف وفهم المشكلة المرورية لايجاد الحلول الناجعة وعدم اتخاذ قرارات خاطئة تكلف الدولة اموال ضخمة بدون فائدة ولن تؤثر في حل المشكلة وتقليل الأزمة المرورية في بغداد.

يجب التوجه لإيجاد إستراتيجات سليمة في حل المشكلة المرورية عن طريق التحكم في الطلب المروري وهي الغاية الأساسية لحل المشكلة جذريا ويمكن تحقيقها في الإعتماد على الخطوات التالية وحسب التسلسل الأتي:

أولا :التنوع في وسائل النقل والاعتماد على النقل الجماعي وهنا لاأقصد النقل الجماعي التقليدي القديم وانما النقل الجماعي الحديث المعتمد على تقنية نظام الحافلات السريعة Bus Rapid Transit(BRT) وهو نظام نقل عام مرن ومتكامل يقدم خدمة سريعة وامنة ويسير على مسار منفصل ومعزول عن المرور وهو أقل كلفة من نظام المترو وممكن استخدامه بالتعشيق مع نظام المترو, حيث أن اغلب الدول في العالم توجهت لنظام BRT لانه يجمع سعة وسرعة المترو (ذو الكلفة العالية) ومرونة وبساطة نظام الحافلات (النقل الجماعي القديم). وضرورة الفصل بين الجهة التي تديره والجهة المسؤولة عن تشغليه Operator التي يجب ان يكون لها خبرة في التشغيل للنقل العام وربط مدينة بغداد مع كافة مراكزها الحيوية وضواحيها.

ثانيا :عالميا أصبح التوجه الى التنمية الموجهة للنقل العام Transit Oriented Development (TOD) عن طريق تطوير تخطيط المدينة حسب مباديء التنمية الموجهة وهي باختصار انشاء محطات النقل السريع بالقرب من مراكز التنمية متعددة الاستعمالات ( سكني, تعليمي, تجاري , خدمي , صحي , ترفيهي) لرفع نسبة المستخدمين وتقليل استخدام المركبات الخاصة على شبكات الطرق.

أن تطبيق ذلك في بغداد في ظل الظروف الحالية يتم عن طريق وضع رؤيا وإستراتيجيات مستقبلية لنقل المؤسسات الحكومية والتعليمية والتجارية الكبرى كالمولات العشوائية في بغداد ( التي تسبب جذب وتولد

رحلات عالية وحركة مرورية ضخمة) خارج مركز المدينة وربطها بمحاور النقل السريع وهذا يلخص معيار التخطيط المستدام للتوسع الحضري الموجه للنقل.

ثالثا : دعم ما تقدم اعلاه من اجراءات إستراتيجية بإكمال وإنجاز مشروع الطريق الحلقي رقم 4 ولما له من أهمية كبيرة في تقليل زخم المركبات الثقيلة داخل شوارع بغداد. حيث اثبتت الدراسات ان نسبة المركبات الثقيلة في بغداد تصل الى 25-30 % والطرق الحلقية رقم 1,2,3 التي تساهم في إسناد المنظومة داخل المدينة وسد الفجوات كحل تكميلي لخدمة شبكة النقل العام وتحقيق نظام نقل حضري متكامل في بغداد.

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