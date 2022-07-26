الشركات الهندية والصينية تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات العراق النفطية في حزيران

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، يوم الثلاثاء، أن الشركات النفطية الهندية الصينية كانتا الأكثر عددا لشراءً النفط العراقي خلال شهر حزيران الماضي.

وذكرت “سومو” في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي أن “الشركات الهندية والصينية كانتا الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 7 شركات لكل واحدة منهما من أصل 36 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر حزيران”.

وأضافت أن “الشركات الأمريكية والكورية الجنوبية جاءت ثانيا بعدد 4 شركات لكل منهما ومن ثم جاءت الشركات الايطالية ثالثا بعدد 3 شركات، فيما توزعت البقية على الشركات الاسبانية، البريطانية،(الهولندية-البريطانية)، الكويتية، المصرية، الأردنية، اليونانية، التركية، الأذربيجانية، الفرنسية والماليزية وبواقع شركة واحدة لكل منهم”.

واشارت سومو الى انها “تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا”، مشيرة الى ان “ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة “هندوستان الهندية وكوكاز الكورية واكسون موبيل الامريكية وشل الهولندية البريطانية وايني الايطالية، وتوتال الفرنسية .

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