الكاظمي: على الأمم المتحدة الاستماع لوجهة النظر العراقيَّة

بغداد: عمر عبد اللطيف

تستعدّ ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت لإحاطة مجلس الأمن بشأن القصف التركي على مصيف برخ، لكنَّ المخاوف العراقية لا تزال مستمرة، إذ يتشاءم أغلب أعضاء مجلس النواب من ردّة فعل أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن صياغة أيِّ قرار إدانة ضدّ تركيا جرَّاء الهجوم الأخير على مصيف برخ في محافظة دهوك.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، إنها ستُدلي بإفادة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي.

ونقل بيان حكومي عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لدى استقباله بلاسخارت قوله: إنَّ “العراق ماضٍ إلى مفاتحة مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء التركي”.

ودعا الكاظمي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى “الاستماع لوجهة النظر العراقية؛ بالنحو الذي يعزز سيادة العراق على أراضيه ويحمي مواطنيه”.

عضو لجنة الأمن والدفاع وعد القدو وهو عضو في لجنة تقصّي الحقائق رجَّح معارضة دول دائمة العضوية في مجلس الأمن أي قرار إدانة، مبيناً أنَّ لجنة تقصي الحقائق “أقرت مجموعة توصيات على المستويين الدبلوماسي والعسكري”.

وبشأن جلسة مجلس الأمن، أشار القدو في حديث ، إلى أهمية القرار الذي يجب أن يحظى بموافقة الدول الـ15، معرباً عن خشيته استخدام حق النقض “الفيتو” من بعض الدول المرتبطة بمصالح قوية مع تركيا.

أما عضو مجلس النواب جواد الغزالي، فقد عوَّل على الموقف العربي في المجلس بعد أن يقدم العراق أدلة تقنع بالإدانة الواسعة ضد تركيا.

وأضاف الغزالي لـ”الصباح”، أنَّ “العراق ظل صامتاً طول المدة الماضية دون أن يرد سواء كلامياً أو عسكرياً، أو في الأقل غلق المنافذ الحدودية التي تعود بمبالغ كبيرة على تركيا تصل إلى 20 مليار دولار”.

وأعرب الغزالي عن أمله بـ”إصدار تقرير تقصي الحقائق، قبل جلسة مجلس الأمن ليكون صورة واضحة عن ردِّ شعبنا على الاعتداءات”.

ويربط النائب عن تحالف الفتح محمد كريم الهجمات الأخيرة على سامراء وديالى ومناطق أخرى بالأجندات التركية.

وقال كريم في تصريحات صحفية: إنَّ “الهجمات على مواقع مهمة مثل سامراء وديالى وأطراف الأنبار في وقت متزامن يكشف عن حجم التهديد الإرهابي ضد الدولة”، مستطرداً بالقول: إنَّ “زيادة الهجمات تأتي ضمن سياسة الضغط باتجاه منع العراق من اتخاذ أي قرار تصعيدي ضد تركيا وإشغال القوات الأمنية بجبهة جديدة”.

وأشار كريم إلى أنَّ “البرلمان عازم على اتخاذ القرار المناسب خلال جلسة الغد بعد اتضاح حجم التهديد التركي وتغلغله في الأراضي العراقية وإقامة العشرات من القواعد”.

ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سكفان يونس: إنَّ اللجنة “ستقوم بإعداد تقرير مشترك مع لجنة العلاقات الخارجية أمام البرلمان لمناقشته في جلسة الثلاثاء”.

وأضاف يونس أنَّ “التقرير سيطرح عدة اقتراحات لمنع تكرار القصف، منها مقترح حشد عناصر حرس الحدود في المناطق الحدودية مع تركيا، وتعويض الشهداء والمتضررين من عمليات القصف التركي خلال السنوات الثلاث الماضية”.

تحرير: علي عبد الخالق

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